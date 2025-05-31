الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة الاعتراض على قرار الضمان الاجتماعي المطور لمساعدة المستفيدين على تقديم طلباتهم بسهولة في حال عدم الموافقة على استحقاقهم، هذه الخدمة جاءت استجابة لكثرة التساؤلات حول كيفية تقديم طلب اعتراض على قرار الضمان المطور، مما يتيح فرصة لإعادة النظر في الحالات التي تحتاج إلى مراجعة.

اعتراضك مضمون.. تعرف ازاي تقدم طلب اعتراض على قرار الضمان المطور بسهولة وسرعة!

يجب الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية..

اختيار قسم الاعتراضات من بين الخيارات المتاحة.

تسجيل الدخول باستخدام بيانات شخصية تشمل رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق.

الانتقال إلى قسم الطلبات من القائمة الرئيسية.

الضغط على رمز العين لعرض تفاصيل الطلب.

مراجعة حالة الأهلية والاستحقاق لمعرفة سبب عدم الموافقة.

إرفاق المستندات التي تثبت استحقاق المتقدم من خلال الضغط على زر إرفاق.

رفع جميع المستندات المطلوبة التي تدعم طلب الاعتراض.

بعد تقديم الطلب، تقوم الجهة المختصة بمراجعة الطلب مرة أخرى وإعادة النظر في الحالة.

ما هي الشروط اللازمة للاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور

يجب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم داخل حدود المملكة العربية السعودية.

لا يقل دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحدد للمعاش التقاعدي.

عدم امتلاك أصول أو أملاك ذات قيمة تؤثر على الأهلية.

ألا يكون المتقدم مقيما في مراكز إيواء أو دور رعاية.

تشمل الاستفادة النساء المطلقات والأرامل اللاتي لا يملكن معيل.

يشمل البرنامج الأيتام والأشخاص غير المعروفين نسبهم وليس لديهم والدين.

يجب توافر كل الشروط والمعايير التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكل متقدم.

خطوات رفع طلب اعتراض على قرار الضمان المطور

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختيار قسم الاعتراضات والتسجيل في الحساب الخاص بالمستفيد.

تحديد الطلب المراد الاعتراض عليه من بين الطلبات المسجلة.

تحميل المستندات التي تثبت صحة الطلب ودعم الاعتراض.

إرسال الطلب بعد التأكد من صحة البيانات والمرفقات.

انتظار إعادة مراجعة الطلب من الجهة المعنية والرد على الاعتراض.

في حالة الموافقة، يتم تحديث حالة الاستحقاق وصرف الدعم حسب النظام.

هذه الخطوات تسهل على المستفيدين تقديم طلب اعتراض على قرار الضمان المطور وتزيد من فرص إعادة تقييم حالاتهم بشكل رسمي.