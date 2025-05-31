الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار دعم المملكة للجهود المبذولة في تنظيم العمل المؤقت خلال موسم الحج، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح باب التسجيل في خدمة أجير لموسم حج 1446، وهي منصة إلكترونية رسمية تُتيح للأفراد والمنشآت فرصة تقديم خدمات ميدانية للحجاج بصورة قانونية ومنظمة، تهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والمساهمة في تنشيط الاقتصاد الموسمي في مناطق المشاعر المقدسة.

فرصة العمر تشتغل فى الحج 1446 بمرتب مضمون ومن غير لف ولا دوران!

للباحثين عن فرص عمل خلال موسم الحج، تقدم خدمة أجير لموسم 1446 خطوات إلكترونية مبسطة عبر المنصة الرسمية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني المعتمد لخدمة أجير..

إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام بيانات سابقة.

اختيار خدمة العمل المؤقت في موسم الحج من قائمة الخدمات المتوفرة.

إدخال رقم الهوية الوطنية للمواطنين أو رقم الإقامة للمقيمين.

رفع السيرة الذاتية وجميع الوثائق الرسمية المطلوبة لإثبات المؤهلات.

تحديد نوع الوظيفة أو المجال المطلوب خلال فترة الحج.

إظهار المهارات التي يمتلكها المتقدم لأصحاب المنشآت عبر المنصة.

إرسال الطلب الإلكتروني وانتظار الرد عبر البريد أو الرسائل.

التوقيع الرقمي للعقد بعد الحصول على إشعار القبول الرسمي.

مزايا التسجيل في خدمة أجير لموسم 1446

يمنح التسجيل في خدمة أجير لموسم الحج 1446 الأفراد العديد من الامتيازات المهنية التي تسهم في تحسين أدائهم الوظيفي خلال الموسم:

إصدار تصريح عمل رسمي معتمد من الجهات الحكومية المختصة.

توثيق العقود بشكل رقمي مما يحفظ الحقوق القانونية للعامل.

تعدد خيارات المجالات المهنية في عدة قطاعات مرتبطة بالحج.

فتح باب التقديم لكل من المواطنين والمقيمين بإقامة سارية.

العمل ضمن قطاعات تشمل الإرشاد والخدمة العامة والضيافة.

الاستفادة من إجراءات التسجيل الموحد دون مراجعة ميدانية.

خضوع جميع العمليات لإشراف مباشر من وزارة الموارد البشرية.

تطوير قدرات الأفراد المشاركين ورفع كفاءتهم في خدمة الحجاج.

دعم الحراك الاقتصادي الموسمي في مناطق أداء المناسك.

شروط التسجيل في منصة أجير لخدمة الحجاج

حرصت الوزارة على تحديد شروط دقيقة للمتقدمين عبر منصة أجير لموسم الحج لضمان كفاءة الأداء خلال الموسم: