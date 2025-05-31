الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضحت الحكومة السعودية خطوات الاستعلام عن إيقاف الخدمات 1446هـ عبر منصة أبشر وناجز حيث تعد من الخدمات التي تساهم في التسهيل على الأفراد وتعزز من التطور الرقمي في المجتمع، وتأتي منصة أبشر وناجز ضمن أهم المنصات التي توفر الكثير من الخدمات وتقوم الحكومة بمعاقبة بعض المخالفين للقانون بحرمانهم من تلك الخدمات وإيقافها في بعض الحالات.

سارع بسداد الفواتير.. الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر منصة أبشر وناجز 1446هـ

يمكنك الاستعلام عن إيقاف الخدمات من خلال منصة أبشر وناجز عبر اتباع الخطوات التالية:

ادخل على رابط منصة أبشر أو ناجز . .

. سجل الدخول من خلال كتابة الاسم وكلمة المرور.

اختر الخدمات الإلكترونية ومن ثم اضغط على استعلام.

انقر على الاستعلام عن إيقاف الخدمات من خلال القائمة المتوفرة.

اكتب رقم الهوية أو الإقامة في المكان الصحيح ورمز التحقق المرئي.

انقر على الاستعلام حتى يتم عرض الحالة.

سوف تظهر صفحة يوجد بها التفاصيل التي تتعلق بالإيقاف في حالة تواجدها.

راجع كافة البيانات بدقة حتى تتعرف على الإجراءات المتخذة.

في حالة وجود إيقاف يمكن اتباع بعض الإجراءات لحل تلك المشكلة وتشغيل الخدمات مرة أخرى.

أسباب إيقاف خدمات أبشر

يعد إجراء إيقاف الخدمات من منصة أبشر من الأحكام القضائية التي يتم إتخاذها في حق الأفراد المتخلفين عن سداد العديد من الإلتزامات المادية للدولة أو الأفراد، لذلك يقوم القضاء بإصدار الحكم على هؤلاء الأشخاص بإيقاف خدماتهم الإلكترونية على منصة أبشر أو ناجز حتى يتم سداد الالتزامات وفي تلك الحالة يتم استعادة الخدمات مرة أخرى.

طريقة رفع الإيقاف على خدمات بوابة ناجز

سوف تتمكن من رفع الإيقاف عن الخدمات الخاصة بك من خلال منصة ناجز عبر اتباع الخطوات التالية: