الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد برنامج "حافز"، التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أحد أبرز برامج الدعم المخصصة للعاطلين عن العمل في السعودية. يوفر البرنامج إعانة شهرية تصل إلى 2000 ريال سعودي لمدة تصل إلى 15 شهرًا، بهدف تشجيع الشباب من الجنسين على الانخراط في سوق العمل.

كيف تحصل على دعم العاطلين عن العمل في السعودية 2025 بسهولة؟ بعد اخر تحديث

الشروط الأساسية للحصول على دعم حافز

للتأهل للحصول على الدعم المالي، يجب على المتقدم استيفاء الشروط التالية:

أن يكون سعودي الجنسية ومقيمًا بشكل دائم داخل المملكة.

أن يتراوح عمره بين 20 و40 عامًا.

ألا يكون موظفًا في القطاعين العام أو الخاص.

ألا يكون طالبًا أو متدربًا في أي جهة تعليمية.

عدم امتلاك دخل شهري ثابت أو مشروع تجاري.

تقديم الطلب خلال 24 شهرًا من التخرج أو من تاريخ ترك الوظيفة السابقة.

الالتزام الجاد بالبحث عن عمل والمشاركة في البرامج التدريبية.

خطوات التقديم على دعم العاطلين عبر حافز

للتسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم، اتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

إنشاء حساب أو تسجيل الدخول في منصة “طاقات”.

اختيار "برنامج إعانة البحث عن عمل".

تعبئة نموذج التقديم وإرفاق المستندات المطلوبة (مثل الهوية الوطنية، شهادة التخرج).

الالتزام بحضور المقابلات الشخصية والدورات التدريبية التي يتم تحديدها.

الانتظار لمدة أقصاها 60 يومًا لحين مراجعة الطلب وإعلام المتقدم بالقرار.

نصائح مهمة للمتقدمين

تحقق من مطابقة جميع الشروط قبل تقديم الطلب.

احرص على تحديث سيرتك الذاتية بانتظام على منصة “طاقات” أو “جدارات”.

تابع بريدك الإلكتروني والرسائل النصية لمواعيد المقابلات أو التحديثات.

في حال وجود استفسارات، يمكن التواصل مع خدمة العملاء: رقم هدف: 19911 رقم ساند: 8001243344

التزام المملكة بدعم الباحثين عن عمل

تعكس هذه البرامج التزام الحكومة السعودية بتوفير بيئة عمل شاملة ومستقرة لجميع المواطنين، ومساعدتهم على بناء مستقبل مهني واعد. وتعد برامج “حافز” و”ساند” جزءًا من منظومة متكاملة تهدف إلى تمكين الشباب وتحقيق الاستدامة الاقتصادية ضمن رؤية السعودية 2030.