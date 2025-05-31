نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة السعودية تطلق خدمة الاستشارات الطبية الافتراضية للحجاج على مدار الساعة بـ7 لغات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت 31 مايو 2025، عن إطلاق خدمة الاستشارات الطبية الافتراضية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، بهدف تسهيل حصول الحجاج على الرعاية الصحية اللازمة في أي وقت ومن أي مكان. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات برنامج "تحوّل القطاع الصحي" وبرنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، ضمن رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز جودة الحياة وتوفير خدمات صحية متكاملة وآمنة لضيوف الرحمن.

وأكدت الوزارة أن مستشفى "صحة الافتراضي" سيتولى تقديم هذه الخدمة الجديدة عبر قنوات متعددة تشمل الرقم الموحد (937)، وتطبيق "صحتي"، ومنصة "إكس"، ما يتيح تواصلًا سهلًا وسريعًا مع الحجاج على مدار الـ24 ساعة يوميًا.

وتُقدم هذه الخدمة بسبع لغات هي: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والتركية، والفارسية، والأوردو، والإندونيسية، لضمان التواصل الفعال مع الحجاج من مختلف الجنسيات والثقافات.

وأوضحت الوزارة أن خدمة الاستشارات الطبية تشمل تقديم المشورة الفورية من خلال الصوت أو الفيديو أو النص، مع إمكانية إرفاق تقارير طبية أو نتائج فحوصات، بالإضافة إلى صرف وصفات طبية إلكترونية عند الحاجة، مما يعزز جودة الرعاية الصحية ويُسهم في تسهيل وصول الحجاج إلى الخدمات الطبية بسرعة وكفاءة.

كما يُتاح التسجيل في هذه الخدمة باستخدام رقم الحدود، لضمان توفير تجربة صحية رقمية متكاملة وسلسة لجميع الحجاج.

ويدعم مستشفى "صحة الافتراضي" أكثر من 300 مركز صحي دائم ومؤقت في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، إضافة إلى مقار حملات الحج، من خلال خدمة "استشر بلس"، والتي تُقدم استشارات طبية فورية باللغة العربية والإنجليزية، لدعم الكوادر الطبية الميدانية، وتسريع اتخاذ القرارات الطبية في المواقف الطارئة، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وتأتي هذه المبادرات في إطار التزام وزارة الصحة السعودية بتعزيز الصحة الرقمية والارتقاء بخدمات الحجاج، بما يواكب تطلعاتهم، ويعزز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة لهم وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مع تسخير أحدث التقنيات لتحقيق سرعة الاستجابة وتوفير أفضل مستوى من الرعاية الطبية.