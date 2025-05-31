الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الخطوط الجوية السعودية مؤخرًا عن تطبيق سياسة جديدة بشأن الأمتعة في الرحلات الداخلية، تهدف إلى تنظيم حمل الأمتعة وتحسين تجربة السفر لجميع الركاب وهذه الخطوة تأتي ضمن جهود الشركة المستمرة لتطوير خدماتها، وتقليل حالات التأخير، وضمان سلامة الركاب والممتلكات جقحصخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ابتداءً من يونيو 2025 .. وداعا للنظام القديم - الخطوط السعودية تعلن تغييرا جذريا في الأمتعة

وفقًا للسياسة الجديدة يسمح للمسافر بحمل حقيبة يد واحدة بحد أقصى وزن 8 كيلوجرامات على متن الطائرة، بالإضافة إلى حقيبة مسجلة لا تتجاوز 25 كيلوجرامًا هذا الحد يهدف إلى الحد من الوزن الزائد على الطائرات، وهو أمر أساسي للحفاظ على سلامة الطيران وتقليل التأخيرات الناجمة عن فحص الأمتعة الزائدة.

يجب على المسافرين التأكد من وزن حقائبهم بدقة قبل الوصول إلى المطار، حيث سيتم فرض غرامات على من يتجاوز هذه الحدود أو قد يُطلب منه إعادة تعبئة الحقائب أو دفع رسوم إضافية والالتزام بهذه الحدود سيسهم في تسهيل إجراءات الصعود وتقليل التوتر على الموظفين والركاب.

قيود وحجم محدد

كانت السماح بحقيبة يد أكبر حجمًا أو أكثر عددًا أمرًا أقل صرامة، ولكن السياسة الجديدة شددت هذه القيود ويسمح للمسافر بحمل حقيبة يد واحدة فقط، بشرط ألا تتجاوز أبعادها الطول 55 سم والعرض 40 سم والارتفاع 23 سم.

هذه القيود تتماشى مع المعايير العالمية وتساعد في تنظيم المساحات داخل الطائرة، خاصة في قسم المقصورة، حيث يشغل عدد كبير من الأمتعة مساحة كبيرة تؤثر على راحة الركاب وسير الحركة داخل الطائرة.x