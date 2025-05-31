الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة التعليم في المملكة رسميًا عن مواعيد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث للعام 1446هـ، بالإضافة إلى تفاصيل انطلاق العام الدراسي الجديد 1447هـ، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير النظام التعليمي وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 غشذغا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

.تغيير مفاجئ في جدول التعليم .. إعلان موعد الاختبارات النهائية والتقويم الدراسي الجديد في السعودية

الاختبارات التحريرية: تبدأ يوم الأحد 19 ذو الحجة 1446هـ الموافق 15 يونيو 2025م، وتشمل جميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية بمختلف المناطق التعليمية.

تبدأ يوم الأحد 19 ذو الحجة 1446هـ الموافق 15 يونيو 2025م، وتشمل جميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية بمختلف المناطق التعليمية. الاختبارات الشفهية والعملية: تُجرى اعتبارًا من يوم الأحد 27 ذو القعدة 1446هـ، أي قبل انطلاق الاختبارات التحريرية بثلاثة أسابيع تقريبًا، لتقييم المهارات التطبيقية للطلاب في المواد التي تتطلب أداءً عمليًا أو تقديمًا شفهيًا.

إعلان النتائج واختبارات الدور الثاني

إعلان النتائج: ستعلن نتائج الطلاب يوم الخميس 23 ذو الحجة 1446هـ الموافق 19 يونيو 2025م، عبر نظام نور، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن الدرجات والتقارير المدرسية إلكترونيًا.

ستعلن نتائج الطلاب يوم الخميس 23 ذو الحجة 1446هـ الموافق 19 يونيو 2025م، عبر نظام نور، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن الدرجات والتقارير المدرسية إلكترونيًا. اختبارات الدور الثاني: تعقد يوم 27 ذو الحجة 1446هـ، لتوفير فرصة إضافية للطلاب الذين لم يحققوا النجاح الكامل في بعض المواد الدراسية.

انطلاق العام الدراسي الجديد 1447هـ

بداية الدراسة: يبدأ العام الدراسي الجديد يوم الأحد 1 ربيع الأول 1447هـ الموافق 24 أغسطس 2025م، مع توقعات بتحديثات في الخطط الدراسية، تشمل تعزيز مهارات التفكير النقدي والرقمي، وتكامل المواد العلمية والعملية، بما يتماشى مع التحولات التقنية والمعرفية الحديثة.

نصائح للاستعداد الجيد للاختبارات