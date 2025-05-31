نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تقدم أكثر من 81 ألف خدمة صحية للحجاج منذ بداية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة السعودية أن المنظومة الصحية في المملكة قدمت أكثر من 81 ألف خدمة صحية لحجاج بيت الله الحرام منذ بداية موسم الحج وحتى ثالث أيام ذي الحجة، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، وضمان سلامتهم أثناء تأديتهم للمناسك.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن برنامج "تحوّل القطاع الصحي" وبرنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، المنبثقين من رؤية المملكة 2030، واللذين يهدفان إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للحجاج، وتيسير وصولهم للرعاية الطبية المتخصصة بكل سهولة ويسر.

تفاصيل الخدمات الصحية المقدمة للحجاج

أظهرت بيانات وزارة الصحة السعودية أن المراكز الصحية استقبلت 48،972 حاجًا، فيما استقبلت أقسام الطوارئ بالمستشفيات 19،219 حالة، وراجعت العيادات الخارجية 949 حالة.

كما تم تنويم 3،515 حاجًا في المستشفيات، بينهم 1،730 حالة في العناية المركزة.

وأجرت الفرق الطبية 120 عملية قسطرة قلبية، إضافة إلى 11 عملية قلب مفتوح، في حين باشرت الفرق الميدانية التعامل الفوري مع 25 حالة إصابة بالإجهاد الحراري، بفضل الجاهزية العالية والتجهيزات المتطورة التي تدعم فرق الاستجابة الطبية في الميدان.

التزام مستمر بتقديم أفضل مستويات الرعاية

أكدت وزارة الصحة السعودية استمرار الجهود الصحية بكفاءة عالية وفق خطط استباقية، تعتمد على منظومة متكاملة من الخدمات الصحية المتقدمة لضمان صحة وسلامة الحجاج، مشيرة إلى أن فرقها الطبية مزودة بأحدث التجهيزات والخبرات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية النوعية.

وتأتي هذه الجهود في سياق التزام المملكة الدائم بتوفير بيئة آمنة وصحية للحجاج، تُمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، في ظل منظومة صحية متكاملة تهدف إلى الحفاظ على سلامتهم وتقديم الدعم الطبي اللازم في جميع مراحل رحلة الحج.