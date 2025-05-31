الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسواق الذهب المحلية حالة من الاستقرار في الأسعار اليوم السبت الموافق 31 مايو 2025، وذلك تزامناً مع إغلاق تعاملات البورصة العالمية على توازن ملحوظ، مما انعكس على أسعار المعدن النفيس داخل السوق المصري، وجاءت الأسعار وفقاً للتحديثات الأخيرة دون تغييرات تُذكر مقارنة بجلسة الإغلاق السابقة.

«نبيع ولا نشتري».. سعر الذهب عيار 21 يسجل 4590 جنيهًا في مصر اليوم 31 مايو 2025

وقد سجل سعر الذهب عيار 24 في الأسواق المصرية نحو 5246 جنيهًا للجرام، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً بين المصريين، حوالي 4590 جنيهًا. أما الذهب من عيار 18 فقد أتى سعر الجرام عند 3934 جنيهًا، واستقر سعر الجنيه الذهب عند مستويات 36,720 جنيهًا تقريبًا.

وفي ظل ترقب عالمي ومحلي، تتابع الأسواق عن كثب مستجدات أسعار الذهب، وخاصة مع التوقعات المرتبطة بصدور بيانات أمريكية اقتصادية هامة، يتصدرها مؤشرات التضخم، التي تلعب دورًا أساسيًا في رسم التوجهات المستقبلية لحركة المعدن الأصفر في الأسواق العالمية. هذه المؤشرات تعتبر محورية لصنّاع السياسات الاقتصادية والمستثمرين على حد سواء، لما لها من أثر مباشر في أسعار الأصول، وبالأخص الذهب الذي يُعد ملاذًا استثماريًا تقليديًا في أوقات الاضطرابات وعدم اليقين.

وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تعرض الذهب لضغوط متزايدة نتيجة قوة الدولار الأمريكي واستمرار عمليات جني الأرباح من قبل المتعاملين في الأسواق العالمية، ما أدى إلى بعض التراجعات في سعر المعدن الأصفر. إلا أن الذهب تمكن من استعادة جزء من خسائره التي تكبدها في مطلع هذا الأسبوع، مدعوماً بمكاسب محدودة جاءت عقب التحركات الحادة في أسعار التعريفات الجمركية التي كان قد فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ومع إعادة فرض بعض الرسوم الجمركية، استفاد الذهب بشكل محدود من موجات التقلبات، على الرغم من المخاوف بشأن استمرارية تلك الرسوم وسياسة الإجراءات التصعيدية، والتي أفرزت حالة من الضبابية حول مصير التهديدات الاقتصادية المتعلقة بالتصعيد التجاري للولايات المتحدة.

هذه التغيرات في المشهد العالمي أضافت مزيداً من الحذر والتحفظ بين المستثمرين والمراقبين، إذ يترقب الجميع صدور نتائج المؤشرات الاقتصادية الأمريكية وما قد تحمله من إشارات حول السياسة النقدية القادمة، سيما من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يؤثر بقوة في تحركات الأسعار العالمية للذهب.

وفي هذا السياق، يظل الذهب خياراً مفضلاً لدى العديد من المستثمرين للتحوط ضد مخاطر التضخم والتذبذب الاقتصادي، وتستمر الأسواق في مصر وخارجها في مراقبة التفاصيل الدقيقة للسوق والأخبار الاقتصادية المؤثرة على الأسعار خلال الأيام المقبلة، في ظل حالة توازن هشة قد تتغير سريعاً مع أي تطورات جديدة على صعيد الاقتصاد الدولي.

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث لحظي