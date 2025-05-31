الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تعكس تباينًا في رؤية الهلال بين الدول الإسلامية، خالفت سبع دول إعلان المملكة العربية السعودية حول موعد بداية شهر ذي الحجة لعام 1446هـ، مما أدى إلى اختلاف في تحديد وقفة عرفات وموعد عيد الأضحى المبارك للعام 2025.

"السبت مش الجمعة".. أول دولة عربية تخالف السعودية في موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

أعلنت كل من الهند، باكستان، بنجلاديش، ماليزيا، بروناي، المغرب، وموريتانيا، عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة مساء الثلاثاء، وهو ما جعل الخميس 29 مايو 2025 أول أيام الشهر الهجري لديها، لتكون وقفة عرفات يوم الجمعة 6 يونيو، ويوافق عيد الأضحى السبت 7 يونيو 2025 في هذه الدول.

وفي المقابل، ثبتت رؤية الهلال مساء الثلاثاء في عدد من الدول العربية والإسلامية، ما جعل الأربعاء 28 مايو هو أول أيام ذي الحجة لديها، وبالتالي ستكون وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو، ويُحتفل بـ عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو 2025 في الدول التالية المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات، وكذلك الأردن وسلطنة عمان والعراق وإندونيسيا

عطلة عيد الأضحى في مصر 2025

من المنتظر أن تعلن دار الإفتاء المصرية بشكل رسمي عن أول أيام عيد الأضحى خلال ساعات قليلة، بالتزامن مع إعلان مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة عن تفاصيل عطلة العيد الرسمية.

ووفقًا لمصادر حكومية، فإن عطلة عيد الأضحى في مصر ستبدأ يوم الخميس 5 يونيو (وقفة عرفات) وتستمر حتى يوم الاثنين 9 يونيو 2025، بواقع خمسة أيام إجازة مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص، طبقًا لقانون العمل المصري.

ومن المقرر أن تُصدر وزارة القوى العاملة بيانًا رسميًا خلال الساعات المقبلة لتحديد أيام الإجازة المعتمدة لموظفي الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن التنسيق بين الجهات المختلفة في الدولة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.