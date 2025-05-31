الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت شركة مواصلات جدة الذراع التنفيذي لأمانة محافظة جدة لبرامج ومشاريع النقل العام عن تدشين المرحلة الجديدة من مشروع تشغيل خدمة النقل العام بالحافلات، المعروفة بـ حافلات جدة وذلك اعتبارًا من الأول من أبريل 2025م، بالشراكة التشغيلية مع الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو، بموجب عقد يمتد لثلاث سنوات، يُعد امتدادًا للتشغيل السابق لمشروع الخدمة البديلة للحافلات الأهلية بمحافظة جدة تالمظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وداعا لسابتكو .. إلغاء تام للرحلات إلى هذه الوجهات في السعودية ابتداء من هذا الشهر

يتميز الأسطول الجديد بعدة خصائص تقنية وبيئية متقدمة، منها:

تعتمد على الطاقة النظيفة وتقلل الانبعاثات الكربونية، ما ينعكس إيجابًا على جودة الهواء.

مزودة بكاميرات ذكية، وأجهزة تتبع فوري لضمان سلامة الركاب طيلة الرحلة.

تصميم داخلي مريح يشمل مقاعد واسعة ومساحات مخصصة للوقوف، مما يجعل تجربة التنقل أكثر راحة ومرونة.

مزايا إضافية تعزز تجربة النقل في جدة

إمكانية الدفع عبر البطاقات البنكية، المحافظ الإلكترونية، وتطبيق حافلات جدة

تغطية جغرافية أوسع تشمل أحياء جديدة ومناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة.

تجهيز الحافلات بمنحدرات ومقاعد آمنة تسهّل تنقلهم براحة وأمان.

كيفية معرفة أسعار التذاكر وحجز الرحلات

يمكن للمستخدمين معرفة أسعار التذاكر وحجز الرحلات بسهولة من خلال تطبيق حافلات جدة الذي تم تصميمه ليكون بديهي الاستخدام ويتيح للركاب ما يلي:

استعراض المسارات والمواقف المعتمدة.

معرفة مواعيد الرحلات بالتفصيل.

اختيار المقعد ودفع التذكرة إلكترونيًا خلال لحظات.

المدن المستبعدة من شبكة سابتكو انطلاقًا من جدة

رغم توسع خدمات النقل في جدة إلا أن بعض المدن لم تدرج ضمن وجهات الرحلات في المرحلة الحالية من المشروع وتشير التقارير إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لتقييم الجدوى التشغيلية لبعض الخطوط، ومن المتوقع إعادة النظر فيها مستقبلًا بناءً على الطلب والاحتياج الفعلي.