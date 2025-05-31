الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة المالية السعودية عن موعد صرف رواتب شهر يونيو 2025 لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص وبحسب النظام المعتمد، يتم صرف الرواتب في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي ولكن نظرًا لأن هذا التاريخ يصادف يوم الجمعة، وهو عطلة رسمية في المملكة، فقد تقرر تبكير موعد الصرف إلى يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025 اظجضف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بشرى لجميع الموظفين .. موعد صرف رواتب يونيو يتغير رسميا

وفرت وزارة المالية خدمة إلكترونية عبر منصة اعتماد لتمكين الموظفين من الاستعلام عن تفاصيل رواتبهم بسهولة ويمكن للموظف اتباع الخطوات التالية:



زيارة الموقع الرسمي لمنصة اعتماد.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

النقر على خيار المستحقات.

إدخال المعلومات المطلوبة مثل الرقم الوظيفي أو الرقم الوطني.

تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.

الضغط على زر الاستعلام لعرض تفاصيل الراتب.

خدمات إضافية عبر منصة اعتماد

بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن الرواتب، تقدم منصة اعتماد مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين والموظفين إجراء معاملاتهم دون الحاجة إلى زيارة المراكز الحكومية

ومن أبرز هذه الخدمات: