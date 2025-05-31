الرياض - كتبت رنا صلاح - يشهد سوق الذهب في المملكة العربية السعودية خلال أبريل 2025 موجة صعود قوية وغير مسبوقة حيث قفزت الأسعار إلى أعلى مستوياتها لهذا العام وهذا الارتفاع الحاد جاء مدفوعًا بمزيج من العوامل الاقتصادية العالمية والمتغيرات المحلية مما دفع المستثمرين والأفراد للتساؤل عن أفضل الطرق لحماية مدخراتهم واستثمار أموالهم بذكاء في ظل هذه الظروف الاستثنائية ودصنت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قفزة مجنونة بأسعار الذهب في السعودية .. كيف تحول الفرصة إلى ثروة حقيقية؟

عيار 24: 378.75 ريال (101.00 دولار).

عيار 22: 347.19 ريال (92.58 دولار).

عيار 21: 331.56 ريال (88.42 دولار).

عيار 18: 284.06 ريال (75.75 دولار).

عيار 14: 221.16 ريال (58.98 دولار).

لماذا ترتفع أسعار الذهب الآن؟



أولاً: العوامل العالمية

ارتفاع الذهب عالميًا جاء مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، مما زاد من إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن كما ساهم ارتفاع معدلات التضخم العالمية في دفع الكثيرين للتحوط عبر شراء الذهب، مما عزز الطلب ودفع الأسعار نحو مستويات قياسية.

ثانيًا: العوامل المحلية في السعودية

داخليًا، نشط سوق الذهب بسبب تزايد الطلب مع قرب حلول عيد الفطر ومواسم الزواج، حيث يعد الذهب جزءًا أساسيًا من الاحتفالات والمناسبات كما ساهم ارتفاع أسعار النفط في تحسين القوة الشرائية للمستهلكين السعوديين، مما عزز نشاط سوق السبائك والمشغولات الذهبية بشكل لافت خلال الأسابيع الماضية.

كيف تحمي مدخراتك وتستثمر بذكاء؟

في ظل هذه القفزات السعرية، يقدم الخبراء نصائح مهمة للراغبين في دخول سوق الذهب أو تعزيز استثماراتهم الحالية:

الشراء التدريجي: من الحكمة شراء الذهب على دفعات صغيرة بدلاً من كميات كبيرة دفعة واحدة، لتقليل أثر تقلبات الأسعار.

مقارنة الأسعار: تفقد عدة محلات قبل الشراء، خاصة أن فرق المصنعية قد يكون كبيرًا بين مكان وآخر.

تفقد عدة محلات قبل الشراء، خاصة أن فرق المصنعية قد يكون كبيرًا بين مكان وآخر. التركيز على السبائك: السبائك الذهبية تُعتبر الخيار الأمثل للاستثمار طويل الأمد بسبب نقائها وسهولة بيعها.

السبائك الذهبية تُعتبر الخيار الأمثل للاستثمار طويل الأمد بسبب نقائها وسهولة بيعها. الاحتفاظ بالإيصالات: لحماية حقوقك وضمان سهولة إعادة البيع مستقبلاً.

توقعات الخبراء لأسعار الذهب خلال رمضان والعيد

تشير تحليلات السوق إلى استمرار الاتجاه الصاعد حتى نهاية رمضان، مع توقع زيادة الطلب بنسبة تصل إلى 30% خلال فترة العيد، مدعومًا بالظروف الجيوسياسية الراهنة وتقلبات أسواق المال العالمية.