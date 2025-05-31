الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن شروط رسمية جديدة لأداء فريضة الحج لعام 1446 هـ، وذلك ضمن جهود تنظيم الحج وتسهيل الإجراءات على الحجاج حيث يأتي هذا القرار لضمان سلامة الحجاج وتنظيم التدفق بشكل أفضل، مع الحفاظ على الراحة والأمن في المشاعر المقدسة.

الحج دلوقتي بشروط رسمية .. وزارة الحج والعمرة السعودية تضع شرطًا جديدًا لأداء فريضة الحج هذا العام تنظيم واضح

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط الضرورية التي يجب على الحجاج الالتزام بها لضمان قبول الحج وأداء المناسك بشكل آمن ومنظم:

التسجيل المسبق عبر المنصة الإلكترونية لـ وزارة الحج والعمرة.

الحصول على جرعات اللقاح المعتمدة ضد كورونا وفق جدول الوزارة.

تقديم فحص طبي حديث يثبت خلو الحاج من الأمراض المعدية.

التقيد بالإجراءات الصحية وارتداء الكمامات أثناء أداء المناسك.

الالتزام بالمواعيد المحددة لكل مرحلة من مراحل الحج.

عدم السماح للحجاج الذين يعانون من أمراض مزمنة بالسفر دون تقرير طبي.

الالتزام بتعليمات الجهات المختصة داخل المشاعر المقدسة.

التواجد ضمن مجموعات تنظيمية محددة لتسهيل الحركة.

استخدام وسائل النقل المعتمدة من الوزارة للحجاج.

خطوات التسجيل لأداء الحج 1446

يمكن للراغبين في أداء الحج التسجيل بسهولة عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مواقيت أو موقع وزارة الحج والعمرة.

إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول لحساب موجود مسبقا.

تعبئة البيانات الشخصية والمستندات المطلوبة بدقة.

اختيار نوع البرنامج والخدمات المرافقة للحج.

تحميل شهادة اللقاح والفحص الطبي حسب المتطلبات.

دفع الرسوم المحددة إلكترونيا عبر الوسائل المتاحة.

تأكيد الطلب وانتظار القبول أو الرفض عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.

متابعة التعليمات والتوجيهات الصادرة من الوزارة.

حضور الدورات التدريبية والتوعوية التي تنظمها الوزارة إن وجدت.

نصائح للحجاج لأداء مناسك الحج بأمان وراحة

اتباع بعض النصائح يسهل أداء المناسك ويضمن سلامة الحجاج طوال فترة الحج: