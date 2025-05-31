الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هناك عدد من الأسباب تكون عامل من عوامل إيقاف دعم حساب المواطن لعام 1446، وهو برنامج يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين السعوديين، ويتم صرف الدعم بناء على شروط ومعايير محددة يجب الالتزام بها، وفي حال عدم توفرها يتم إيقاف الدعم بشكل مباشر.

لو الأب توفى.. أسباب إيقاف دعم حساب المواطن عنك حتى تتجنبها

هناك عدة أسباب تعمل على إيقاف دعم حساب المواطن، ومن المهم التعرف عليها لضمان استمرار الدعم بدون انقطاع:

يتم إيقاف الدعم إذا تجاوز دخل الأسرة الحد الأقصى الذي حددته وزارة الموارد البشرية.

في حالة وفاة رب الأسرة يجب على أفراد الأسرة تحديث بياناتهم لتجديد الدعم، وإلا سيتوقف الدعم بشكل تلقائي.

إذا كانت البيانات المسجلة تختلف عن السجلات الرسمية، يتم إيقاف الدعم حتى تصحيح المعلومات.

في حال غياب المستفيد عن المملكة لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر، يقف الدعم تلقائيًا.

متى يتم صرف دعم حساب المواطن

يتم صرف دعم حساب المواطن بانتظام في يوم 10 من بداية الشهر الميلادي، وذلك لتوفير الاستقرار المالي للمستفيدين، وإذا صادف هذا التاريخ عطلة رسمية أو إجازة، يتم تأجيل صرف الدعم إلى أقرب يوم عمل بعد العطلة، حيث تهدف هذه الآلية إلى ضمان وصول الدعم في الوقت المناسب دون تأخير.

شروط القبول في دعم حساب المواطن

للحصول على دعم حساب المواطن، هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لضمان استحقاق الدعم، وتشمل هذه الشروط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم داخل المملكة العربية السعودية.

ألا يكون المتقدم مقيم في أي جهة حكومية توفر له السكن أو الطعام.

أن تتناسب دخل الأسرة مع حدود الاستحقاق التي تحددها الوزارة.

أن يكون المستفيد أو أفراد الأسرة غير مسجلين في برامج دعم حكومية أخرى تؤثر على الاستحقاق.

ضرورة تحديث البيانات بشكل دوري لضمان استمرارية الدعم دون انقطاع.

طريقة الاستعلام عن الأهلية

يمكن للمواطنين الراغبين في معرفة مدى أهلية استحقاقهم للدعم أو قيمة المبالغ المستلمة زيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن على الإنترنت، حيث يتم تحدث بيانات المستفيدين بشكل منتظم لضمان دقة المعلومات وصرف الدعم المناسب، مما يتيح لهم متابعة حالتهم بسهولة وفي أي وقت.