الرياض - كتبت رنا صلاح - يتساءل المواطنين عن موعد اختبار نافس 2025، أعلنت وزارة التعليم السعودية بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن مواعيد إجراء اختبار نافس 2025، الذي يعد من الاختبارات الوطنية المهمة لقياس مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب في عدد من مراحل التعليم العام في هذا الاختبار يأتي ضمن جهود المملكة لتعزيز جودة التعليم، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تتبع مؤشرات الأداء الأكاديمي وتحديد مكامن القوة والضعف في النظام التعليمي.

امتحانك قرب جدًا.. السعودية تعلن موعد اختبار نافس 2025 رسميًا على الورق

اختبار نافس هو اختبار معياري وطني، يطبَّق على مجموعة من الصفوف الدراسية في المدارس الحكومية والأهلية، بهدف تقييم الأداء التعليمي في مواد أساسية،

وخاصة اللغة العربية واللغة الإنجليزية يهدف الاختبار إلى:

قياس مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

تقييم كفاءة المدارس والمناطق التعليمية.

توفير بيانات دقيقة تسهم في تحسين المناهج والتعليم.

تعزيز مبدأ التنافس الإيجابي بين المدارس.

الفئات المستهدفة من اختبار نافس

يستهدف اختبار نافس الفئات التالية:

طلاب الصف الثالث الابتدائي (عينة مختارة). طلاب الصف السادس الابتدائي (جميع المدارس). طلاب الصف الثالث المتوسط (جميع المدارس).

الصف الثالث المتوسط: من الاثنين 14 أبريل 2025 إلى الخميس 17 أبريل 2025.

الصف السادس الابتدائي: من الأحد 20 أبريل 2025 إلى الخميس 24 أبريل 2025.

الصف الثالث الابتدائي: من الأحد 27 أبريل 2025 إلى الأربعاء 30 أبريل 2025.

يلاحظ أن الاختبارات تمتد على عدة أيام لتشمل جميع المدارس في مختلف المناطق التعليمية بالمملكة.

آلية تنفيذ الاختبار

يطبق الاختبار داخل المدارس تحت إشراف وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

تتولى فرق ميدانية متخصصة الإشراف على تطبيق الاختبارات وضمان سلامة الإجراءات.

تقدم الاختبارات إلكترونيًا أو ورقيًا حسب تجهيزات المدارس.

يتم تحليل النتائج لاحقًا وإصدار تقارير تفصيلية تشمل أداء كل مدرسة ومكتب تعليم.

أهمية اختبار نافس