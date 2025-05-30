الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية خلال صيف 2025 تباينًا ملحوظًا في الأحوال الجوية بين مناطقها المختلفة، حيث تتراوح الأجواء بين البرودة والاعتدال في بعض المناطق، وارتفاع درجات الحرارة في مناطق أخرى هنبتس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

في قلب الصيف .. مناطق سعودية تتجمد والصقيع يضرب الأجواء!

تشير التوقعات إلى أن المرتفعات الجنوبية الغربية، بما في ذلك مناطق عسير والباحة وجازان، ستشهد أجواء معتدلة نسبيًا خلال فصل الصيف ويُعزى ذلك إلى تكوّن السحب الرعدية الممطرة التي تسهم في خفض درجات الحرارة، مما يوفر بيئة مناخية أكثر راحة لسكان هذه المناطق.

ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الوسطى والغربية

في المقابل من المتوقع أن تشهد المناطق الوسطى والغربية، مثل الرياض وجدة والمدينة المنورة، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة ويُعزى هذا الارتفاع إلى تأثير كتلة هوائية دافئة قادمة من الجنوب الغربي، مما يؤدي إلى زيادة درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

انخفاض درجات الحرارة في المناطق الشمالية

أما المناطق الشمالية، مثل تبوك والجوف والحدود الشمالية، فمن المتوقع أن تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة نتيجة لتأثير كتلة هوائية معتدلة قادمة من الشمال والشمال الغربي ويُتوقع أن يؤدي هذا الانخفاض إلى أجواء أكثر اعتدالًا خلال الليل والصباح الباكر في هذه المناطق.

توصيات للمواطنين والمقيمين

نظرًا للتباين في الأحوال الجوية يُنصح المواطنين والمقيمين بمتابعة تحديثات الأرصاد الجوية المحلية بانتظام، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الظروف المناخية المتغيرة، مثل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الذروة، والحفاظ على الترطيب الكافي، وارتداء الملابس المناسبة لكل منطقة.