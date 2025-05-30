الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تحديث أسعار الوقود لشهر مايو 2025، حيث سجل سعر لتر الديزل أعلى مستوى له في تاريخ المملكة، ليصل إلى 1 .66 ريال سعودي وهذا الإعلان أثار اهتمامًا واسعًا من قبل المواطنين والمقيمين، نظرًا لتأثيره المباشر على تكاليف النقل والخدمات اللوجستية هغلتش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

صدمة للمستهلكين .. سعر لتر الديزل في السعودية يتجاوز كل الأرقام السابقة

وفقًا للتسعيرة المعلنة من أرامكو، جاءت الأسعار على النحو التالي:

بنزين 91: 2.18 ريال سعودي لكل لتر.

بنزين 95: 2.33 ريال سعودي لكل لتر.

الديزل: 1.66 ريال سعودي لكل لتر.

الكيروسين: 1.33 ريال سعودي لكل لتر.

غاز البترول المسال: 1.04 ريال سعودي لكل لتر.

آلية تسعير الوقود في السعودية

تُحدد أسعار الوقود في المملكة من خلال مراجعة شهرية دقيقة تُجريها أرامكو، وتُعلن النتائج في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي تتأثر هذه الأسعار بعوامل عدة، منها:

تحركات أسعار النفط العالمية وتأثيراتها على السوق المحلي.

تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع داخل المملكة.

اعتبارات اقتصادية واجتماعية لضمان استقرار السوق وحماية المستهلك.

أسباب ارتفاع سعر الديزل

ارتفاع سعر لتر الديزل إلى 1.66 ريال يعد الأول من نوعه في تاريخ السوق السعودي، وهذا الارتفاع يعكس مجموعة من العوامل العالمية مثل زيادة الطلب على الديزل في الصناعات الثقيلة، وارتفاع تكاليف التكرير، وتأثيرات جيوسياسية أدت إلى اضطراب الإمدادات.

تأثيرات الزيادة على القطاعات المختلفة

يتوقع أن ينعكس هذا الارتفاع على بعض قطاعات النقل، خاصة نقل البضائع والخدمات اللوجستية، ما قد يتطلب إعادة النظر في تكاليف التشغيل لدى بعض الشركات كما قد يؤثر على أسعار السلع والخدمات، نظرًا لاعتماد العديد من القطاعات على النقل البري.

توقعات مستقبلية

رغم الارتفاع الحالي في سعر الديزل تبقى الأسعار قابلة للتعديل شهريًا بناءً على مستجدات السوق العالمية إذا ما انخفضت أسعار النفط أو تحسنت أوضاع الإمداد، فإن ذلك قد ينعكس على الأسعار في التحديثات القادمة، ما يجعل مرونة التسعير عاملًا إيجابيًا لتحقيق التوازن المطلوب.