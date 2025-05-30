الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التوطين في سوق العمل السعودي، أعلنت المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن قرار بوقف تجديد إقامات المقيمين العاملين في عدد من المهن الحيوية اعتبارًا من منتصف عام 2025 ويأتي هذا القرار ضمن جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وزيادة مشاركة الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات طصيثه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

صدمة كبيرة للمقيمين .. السعودية توقف تجديد الإقامات لهذه المهن خلال نصف سنة وتحذر من العواقب

يشمل القرار عددًا من المهن التي تعتبر ذات أولوية لتوطين الوظائف في المملكة، وهي:

أطباء الأسنان: يعد القطاع الصحي من القطاعات الحيوية التي تسعى المملكة إلى تعزيز توطينها لتوفير فرص عمل للسعوديين المؤهلين.

يعد القطاع الصحي من القطاعات الحيوية التي تسعى المملكة إلى تعزيز توطينها لتوفير فرص عمل للسعوديين المؤهلين. مهن الصيدلة: يتضمن القرار جميع الوظائف المتعلقة بالصيدلة، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الكفاءات الأجنبية وزيادة مشاركة الكفاءات الوطنية.

يتضمن القرار جميع الوظائف المتعلقة بالصيدلة، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الكفاءات الأجنبية وزيادة مشاركة الكفاءات الوطنية. المهن المحاسبية: يأتي هذا القطاع ضمن خطة شاملة تستهدف تحقيق توطين بنسبة 70% بحلول عام 2025.

يأتي هذا القطاع ضمن خطة شاملة تستهدف تحقيق توطين بنسبة 70% بحلول عام 2025. المهن الهندسية: تشمل التخصصات الهندسية المختلفة، مع التركيز على توظيف السعوديين في المشاريع الوطنية الكبرى.

موعد تنفيذ القرار

أفادت المديرية العامة للجوازات أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2025 ومن هذا التاريخ لن يتم تجديد إقامات المقيمين العاملين في المهن المشمولة ما لم تستوفِ المنشآت نسب التوطين المحددة.

أهداف القرار

يهدف القرار إلى: