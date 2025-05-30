الرياض - كتبت رنا صلاح - خطوات التسجيل في الإسكان التنموي في السعودية حيث أنه خطوة مهمة للعديد من المواطنين السعوديين الراغبين في امتلاك منزل يلبي احتياجاتهم وطموحاتهم، أطلق هذا البرنامج من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، بهدف تسهيل تملك الأسر السعودية لمنازلها الأولى، مع تقديم دعم حكومي مباشر، سنستعرض في هذا المقال كيفية التسجيل، والرابط الرسمي، والشروط والأوراق المطلوبة لعام 1446.

استقرار أسري للجميع ..خطوات التسجيل في الإسكان التنموي 1446 في السعودية والشروط المطلوبة

إذا كنت تبحث عن كيفية التسجيل في برنامج سكني لعام 1446، فإن العملية تتيح لك إتمام الإجراءات بسهولة خلال دقائق من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج

إليك الخطوات التفصيلية:

زيارة الموقع الرسمي لبرنامج سكني من خلال الرابط المخصص.

الضغط على خيار “تسجيل جديد”.

إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

التحقق من الأهلية عبر بوابة الإسكان.

ملء البيانات المطلوبة بدقة، مثل عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري والمنطقة السكنية المرغوبة.

اختيار نوع الدعم المناسب، سواء كان سكنيا جاهزا أو دعما تمويليا أو أرضا مجانية.

تقديم الطلب ومتابعة حالة الأهلية من خلال حسابك الشخصي.

شروط التسجيل في برنامج سكني 1446

للتسجيل في برنامج سكني لعام 1446، يجب على المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان

ومن أبرزها:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم 25 عاما أو أكثر.

عدم تملك المتقدم أو أي من أفراد أسرته لمسكن خلال السنوات الخمس الأخيرة.

عدم الاستفادة سابقا من أي من برامج الدعم السكني الحكومية.

الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية.

مستندات التسجيل في برنامج سكني 1446

لضمان قبول الطلب في برنامج سكني لعام 1446، يجب على المتقدمين تقديم مجموعة من المستندات الرسمية التي تثبت أهليتهم

وتشمل: