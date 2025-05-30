فرصتك تبدأ من هنا.. اعرف إزاى تسجل فى دعم الريف وتاخد المساعدة وانت قاعد فى بيتك بكل سهولة

الرياض - كتبت رنا صلاح - أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية برنامج دعم الريف بهدف تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية من خلال تمكين صغار المنتجين الزراعيين والأسر المنتجة، يهدف البرنامج إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المستفيدين عبر تقديم دعم مالي مباشر وخدمات تأهيلية تسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية، يركز البرنامج على دعم الأنشطة الزراعية الحيوية مما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحقيق الاستقرار المجتمعي في الريف.

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لضمان استفادة الفئات المستهدفة من برنامج دعم الريف، حددت الوزارة عدداً من المعايير الواجب توفرها في المتقدمين، وتشمل:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من حاملي بطاقات التنقل.

الإقامة ضمن المناطق التي يشملها الدعم الريفي.

عدم الارتباط بوظيفة في القطاعين العام أو الخاص.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.

وجود نشاط زراعي فعلي في أحد القطاعات المدعومة.

الالتزام بالمتطلبات الفنية والصحية للمنتجات.

امتلاك حساب بنكي نشط باسم المتقدم.

ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه سنوياً من الدعم مبلغ 54000 ريال.

التسجيل في ثلاثة برامج دعم كحد أقصى.

رفع المستندات المطلوبة من خلال المنصة المعتمدة.

الفئات التي يشملها برنامج دعم الريف

يستهدف برنامج دعم الريف قطاعات متنوعة لتحقيق التوازن بين تنوع الإنتاج الزراعي ودعم الأنشطة التقليدية في الريف، وتشمل الفئات:

المزارعين أصحاب المشاريع الصغيرة في الأنشطة الزراعية المحددة.

مربي النحل ومنتجي العسل.

مزارعي البن العربي.

العاملين في زراعة الفواكه مثل التين، الرمان، والعنب.

منتجي المحاصيل البعلية.

الأسر المنتجة في مجال الصناعات اليدوية والمواد الغذائية.

مزارعي الورود الطبيعية.

صغار الصيادين والعاملين في إنتاج الأسماك.

خطوات التسجيل في برنامج دعم الريف

تسهل الوزارة عملية التقديم على برنامج دعم الريف عبر منصة إلكترونية مخصصة، ويمكن إتمام ذلك من خلال الخطوات التالية: