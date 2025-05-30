الرياض - كتبت رنا صلاح - خطوات التسجيل فى برنامج حافز طاقات للبحث عن العمل 1446 بالمملكة العربية السعودية، وذلك ليتم التعرف على التفاصيل الخاصة بالتسجيل على هذا البرنامج، حيث يتم إطلاق نسخة مطورة من خلال برنامج حافز بعد أن يتم إجراء العديد من التحديثات، ويوجد عدد كبير من الذين يريدون الحصول على فرص العمل،حيث يوفر برنامج حافز طاقات الكثير من الفرص المتنوعة التي يمكن من خلالها الاستفادة منها على حسب مؤهلات وقدرات الباحثين.

وظائف مستدامة للجادين..خطوات التسجيل في برنامج حافز طاقات للبحث عن العمل 1446 والشروط المطلوبة

لقد تم إطلاق النسخة المحدثة من برنامج حافز طاقات الجديد لعام 1446 والتي يتم من خلالها القيام بتسجيل الشباب فى المملكة العربية السعودية، ويتم الاستفادة من مجموعة الفرص المقدمة ليتم الحصول على إعانة البحث عن عمل، وتعد خطوات التسجيل في البرنامج من أهم المراحل فى عملية التسجيل عن طريق بوابة طاقات،

وهذا من خلال القيام بما يلي:

الذهاب الى زيارة البوابة الرسمية طاقات الوطنية للعمل .

ثم يتم إنشاء ملف شخصي على الموقع أو يتم تسجيل الفرد بيانات الحساب الخاص به إن توفر.

يزم إدخال كود التحقق الخاص بتفعيل الحساب، والذي يتم استلامها عن طريق رسالة على الجوال.

يقوم المتقدم بكتابة بعض المعلومات الشخصية التي يطلبها منه الموقع في كل من الخانات الموضحة.

اختيار تبويب البرامج ومن ثم تحدد تبويب برنامج حافز.

يتم إرفاق الوثائق الرسمية والمستندات اللازمة.

ثم تحديد تبويب إرسال.

الشروط اللازمة للتسجيل في حافز طاقات 1446

لقد أوضح برنامج حافز مجموعة من الشروط الأساسية اللازمة التي يجب على الأفراد توفيرها بحيث يمكنهم ذلك من التسجيل في البرنامج ليتم استحقاق الدعم المالي أو الحصول على فرصة للعمل،

ومن أهم الشروط ما جاء على النحو الآتي: