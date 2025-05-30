الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ قرابة عقدين من الزمن في قطاع الطيران الخليجي، أعلنت شركة طيران ناس، الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في المملكة العربية السعودية، عن انطلاق فترة اكتتاب الأفراد في طرحها العام الأولي (IPO)، ابتداءً من اليوم الأربعاء، في خطوة استراتيجية تندرج ضمن خططها التوسعية المرتبطة برؤية المملكة 2030.

أضخم طرح خلال عامين.. طيران ناس تفتح الباب للمستثمرين بـ10 ملايين سهم

يعد هذا الطرح العام الأولي الأضخم في السوق السعودية خلال العامين الماضيين، والأول لشركة طيران تُدرج في السوق المالية السعودية (تداول)، مما يمثل محطة مفصلية في مسيرة الشركة، ويعكس الثقة المتزايدة في أداءها وطموحاتها المستقبلية.

تفاصيل الاكتتاب

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن طيران ناس، يشمل الطرح أكثر من 10 ملايين سهم عادي، بسعر 80 ريالا سعوديا للسهم الواحد، مما يمكن الأفراد من الدخول في واحد من أبرز الاكتتابات العامة في السوق السعودية.

ستستمر فترة الاكتتاب حتى يوم الأحد 1 يونيو 2025، ويتوقع أن تجمع الشركة ما يقارب 4.1 مليار ريال سعودي (ما يعادل 1.1 مليار دولار أمريكي)، وهي عائدات تستهدف دعم خطط التوسع الاستراتيجي التي تنفذها الشركة.

أهداف الطرح ودعم رؤية 2030

تهدف طيران ناس من خلال هذا الطرح إلى تعزيز قدراتها التشغيلية وتوسيع شبكة رحلاتها داخليا ودوليا. وتشمل الخطط المستقبلية زيادة عدد الطائرات في الأسطول، تحسين تجربة المسافرين، وافتتاح وجهات جديدة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 لتنويع مصادر الاقتصاد وتحفيز نمو القطاعات غير النفطية، وعلى رأسها السياحة والنقل الجوي.

إنجاز تاريخي لسوق الطيران والمال

يمثل إدراج طيران ناس في السوق المالية علامة بارزة على تطور بيئة الاستثمار في المملكة، لاسيما وأن آخر طرح عام في قطاع الطيران بمنطقة الخليج يعود إلى قرابة 20 عامًا. هذا الحدث يعزز من جاذبية السوق السعودية ويضعها في موقع متقدم على خريطة الأسواق الناشئة.

نبذة عن طيران ناس

تأسست الشركة في عام 2007، وسرعان ما فرضت نفسها كأحد أبرز شركات الطيران منخفض التكلفة في المنطقة. وتدير اليوم أسطولًا حديثًا يغطي أكثر من 70 وجهة محلية ودولية، مما يجعلها ركيزة أساسية في منظومة النقل الجوي في المملكة.

ترقب السوق وردود الفعل

يتوقع أن يشهد الاكتتاب إقبالا واسعا من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، مدفوعا بثقة السوق في أداء الشركة، وتفاؤل عام بنمو قطاع الطيران السعودي في ظل المشاريع السياحية العملاقة كمشروع نيوم والبحر الأحمر، والاهتمام الحكومي المتزايد بالبنية التحتية للنقل.

الإدراج المرتقب

بعد انتهاء فترة الاكتتاب في 1 يونيو، تتوجه الأنظار نحو إدراج سهم طيران ناس في تداول، وهو ما يتوقع أن يسهم في تعزيز الشفافية وجذب رؤوس أموال إضافية للقطاع.

وينظر إلى هذه الخطوة كتحول استراتيجي في مسيرة الشركة، يمهد الطريق لمزيد من النجاحات في السوقين المحلي والدولي، مع التزامها بدعم أهداف التنمية الوطنية وتوفير حلول سفر ميسرة واقتصادية للمواطنين والمقيمين.