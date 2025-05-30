الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن استعراض كافة جهودها الميدانية والخدمات المتكاملة التي سوف تقوم بتقديمها في موسم الحج هذا العام،مع الحرص على توفير كل سبل الراحة والطمأنينة من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام،ويكون ذلك في إطار معايير التنظيم والجودة.

المسجد الحرام في ثوب مميز من أجل استقبال الحجاج

وقد أعلنت الهيئة عن توافر ١٣ مصلى تم تخصيصه لذوي الإعاقة،كما تم تشغيل ٢٢ مصعداً و٢٢٤ سلم كهربائي للتمكن من سهولة الحركة والتنقل داخل الحرمين الشريفين،أما على الجانب التوعوي والمعرفي فقد تم توفير كتب تشمل ٢٧ لغة،وذلك من أجل خدمة الحجاج من مختلف الجنسيات،كما تم تشغيل ١٩٩ باباً من أجل تسهيل الدخول والخروج وتنظيم حركة ضيوف الرحمن.

وقم تم تشغيل ٨٨٣ وحدة تكييف و٢٤٤ مروحة رذاذ و٣١٣٩ مروحة تهوية،مع توزيع ٤٣٢ فواحة عطرية من أجل انتشار الروائح الذكية في الحرم مما يجعل هناك مزيجاً من الراحة والسكينة بين ضيوف الرحمن.

وقد شملت كافة الاستعدادات هذه خدمات التنقل وذلك عن طريق توفير ٤٠٠ عربة كهربائية،وذلك يساعد على تسهيل تنقل الحجاج وسرعة أداء المناسك.

وفي إطار السلامة والطوارئ فقد قامت الهيئة بتدعيم كافة مرافق الحرمين ب ١٢٢٩ معدة طوارئ،وقد تم توزيعها في عدد من المواقع الحيوية،هذا بجانب ٨٠٠٠ سماعة ذات جودة عالية،وعلى الجانب العلمي والثقافي فقد تم توفير ٨٥٠٣ مخطوطات نادرة ضمن مبادرة الرقمنة وخدمة الباحثين،كما تم توفير نحو ١٢٠٣٠٩ وحدة إضاءة داخل الحرم والمرافق التابعة له.

وقد أكدت هيئة شؤون الحرمين أن هذا الجهود تأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠،وذلك طبقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة تحت رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين،وذلك من أجل توفير بيئة حج آمنة سالمة لكافة ضيوف الرحمن.