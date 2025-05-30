الرياض - كتبت رنا صلاح - قامت الجمارك السعودية بإحباط محاولة تهريب حوالي ١,٨٤٧,٩٥٢ حبة من مادة الإمفيتامين المخدر،وحوالي ١٨٤,٠٠١ جرام من المواد الأخرى المخدرة،وقد عثر عليها مخبأة ضمن إرسالية أدوات صحية كانت واردة إلى المملكة.

الخارجين عن القانون في قبضة الأمن…المملكة تحبط تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة

وقد أكد حمود الحربي المتحدث الرسمي بإسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن هذه الإرسالية كانت واردة من منفذ البطحاء،وعند خضوعها إلى الإجراءات الجمركية والكشف عليها من خلال التقنيات الأمنية تم العثور على تلك الكمية الكبيرة من المواد المخدرة المخبأة داخل الإرسالية.

وأضاف الحربي أنه بعد هذه الضبطية تم التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات من أجل القبض على مستقبلي هذه المضبوطات داخل المملكة،وبالفعل تم القبض عليهم وكان عددهم ٣ أشخاص.

وقد شدد الحربي على أن الهيئة ماضية في إحكام الرقابة الجمركية بكل حزم على الصادرات والواردات من أجل حماية المملكة من هذه السموم التي تضر المجتمع.

وقد نبه المتحدث الرسمي للهيئة أنه يجب على الجميع المساعدة في الإبلاغ عن كل من تسول له نفسه في المساعدة على التسبب في ضرر للمجتمع السعودي،ويجب على الفور الإبلاغ عن هؤلاء الخارجين من خلال الرقم المخصص للبلاغات الأمنية وهو ١٩١٠،ويتم منح المُبلغ مكافأة مالية في حالة التأكد من صحة البلاغ.