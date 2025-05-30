الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت شركة التنمية المتكاملة عن فتح باب التوظيف في عدد من الوظائف الشاغرة بها للرجال والنساء من حملة درجة البكالوريوس،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بوظائف شركة التنمية المتكاملة للتدريب والتعليم.

وظائف تعليمية .. شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب تعلن عن فتح باب التوظيف بها

نستعرض لكم الآن كل التفاصيل الخاصة بوظائف شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب وهي كالآتي:-

- معلم أول.

- مساعد معلم.

- معلم.

- إداري.

التخصصات المطلوبة لشغل وظائف شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب

- هندسة ميكانيكية.

- هندسة مدنية.

- هندسة كهربائية.

- هندسة صناعية.

- هندسة شبكات واتصالات.

- هندسة حاسب آلي.

- إحصاء.

- رياضيات.

- كيمياء تطبيقية.

- علوم سياسية.

- رياضيات انجليزي.

- علم الحياة.

- لغة فرنسية.

- تربية خاصة.

- طفولة مبكرة.

- إعاقة عقلية.

- صعوبات تعلم.

- اضطراب توحد.

- نطق وتخاطب.

- اقتصاد منزلي.

- مصرفية وتأمين مخاطر.

- الإدارة والتطوير.

- سكرتارية.

- نظم معلومات إدارية.

- محاسبة.

- موارد بشرية.

- إدارة عامة.

- تسويق و إعلان.

- تكنولوجيا تعليم.

- علاقات عامة.

- علوم تربوية.

- المذاهب الفكرية المعاصرة.

- البلاغة والنقد.

- تمريض.

- رعاية.

- تغذية.

- قانون ومحاماة.

- لغة صينية.

- إدارة مالية.

- لغة مزدوجة.

- اللغة العربية.

- الدراسات الإسلامية.

- إدارة الأعمال.

- فيزياء.

- رياض أطفال.

- الجغرافيا.

- التاريخ والحضارة.

- كيمياء عامة.

- الرياضيات والاحصاء.

- اللغة الإنجليزية - لغويات تطبيقية.

- علم الاجتماع.

- خدمة اجتماعية.

- المكتبات والمعلومات.

- اللغة الإنجليزية وآدابها.

- علم النفس.

- حاسب آلي.

- مناهج وطرق تدريس التعليم.

- التصميم والفنون.

- أحياء.

- الفقه.

- العقيدة والمذاهب المعاصرة.

- التربية الفنية.

- علوم | Sciences.

- علوم الحاسب.

- اللغة الإنجليزية والترجمة.

- النحو والصرف.

- أصول الدين.

- التوجيه والإرشاد الطلابي.

- علم المكتبات والمعلومات.

- التربية الرياضية.

- علم نفس تربوي.

- إرشاد نفسي.

- علوم إدارية.

- المعلومات ومصادر التعلم.

- القرآن الكريم.

- الرسم والفنون.

- العقيدة والدعوة.

- اللياقة البدنية.

- علوم إسلامية.

- كيمياء حيوية.

- الكيمياء البحتة.

- جيولوجيا.

- أدب ونقد.

- مناهج تربوية.

- علوم حياتية.

- علوم زراعية.

- تصميم جرافيك.

أماكن العمل في وظائف شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب

جدة

الرياض

ينبع

الخبر.

موعد وطريقة التقديم في وظائف شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب

أعلنت الشركة أن التقديم في الوظائف الشاغرة بها متاح من الآن وحتى إكتمال العدد المطلوب والتقديم يكون من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للوظائف من هنا.

وفي الختام نكون قد عرضنا لكم كل التفاصيل الخاصة بوظائف شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية.