زلزال إداري في النصر.. ثنائي قوي مرشح لخلافة الجمعان بعد الرحيل المفاجئ

الرياض - كتبت رنا صلاح - يبدو أن نادي النصر السعودي على موعد مع مرحلة إدارية جديدة، وسط أنباء قوية عن تغييرات وشيكة قد تطال مناصب عليا داخل "قلعة العالمي"، وعلى رأسها منصب الرئيس التنفيذي الذي يشغله حاليًا ماجد الجمعان.

تحركات داخلية نحو إعادة الهيكلة

وكشف الإعلامي خالد الرشيد عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" عن وجود تحركات داخلية جادة داخل إدارة النصر تهدف إلى إعادة هيكلة إدارية شاملة. وبحسب مصادر نصراوية وصفها بـ"الخاصة"، فإن تلك التغييرات قد تشمل استبدال الرئيس التنفيذي الحالي، في خطوة قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في إدارة النادي.

البريكي يعود إلى الواجهة

ومن بين الأسماء التي برزت بقوة في هذا السياق، يظهر أحمد البريكي، الرئيس التنفيذي السابق للنصر خلال فترة رئاسة سعود آل سويلم، والذي يحظى بدعم قوي من عدد من الشخصيات النصراوية المؤثرة. ويُعد البريكي أحد أبرز المرشحين، خاصة بعد النجاحات التي حققها في ولايته السابقة، أبرزها تحقيق لقب الدوري الاستثنائي.

أسماء جديدة على الطاولة.. وخيار أجنبي وارد

وفي المقابل، يبرز أيضًا اسم قصي الفواز ضمن المرشحين المحتملين لتولي المنصب، إلى جانب خيارات أخرى يتم دراستها حاليًا، من بينها إمكانية تعيين رئيس تنفيذي أجنبي، في خطوة تعكس رغبة الإدارة في ضخ دماء جديدة وخبرات دولية في الهيكل الإداري للنادي.

ماذا بعد الجمعان؟

تأتي هذه التحركات في وقت يواصل فيه النصر البحث عن الاستقرار الإداري والفني لتحقيق تطلعات جماهيره، خاصة بعد موسم شهد الكثير من التحديات والتقلبات. ورغم عدم صدور أي بيان رسمي حتى الآن بشأن مستقبل ماجد الجمعان، فإن المؤشرات المتسارعة توحي بأن التغيير أصبح قريبًا.

تطلعات جماهيرية لمستقبل مختلف

وتترقب جماهير النصر نتائج هذه التغييرات، على أمل أن تسهم في رفع كفاءة العمل الإداري داخل النادي، وتوفير بيئة أكثر احترافية تدعم الفريق الأول وتواكب الطموحات الكبيرة في المنافسات المحلية والقارية.