الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة هامة لحماية صحة المواطنين والمقيمين، حذرت أمانة جدة من شراء أو تناول المعجنات من أحد الأماكن التي تم ضبطها مؤخرًا في حملة تفتيشية وهذه الحملة أسفرت عن اكتشاف كميات كبيرة من المواد الغذائية المخالفة، حيث تم إعداد وتخزين المعجنات بطرق غير صحية داخل مبنى سكني حهيصر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أمانة جدة تحذر من شراء أو تناول المعجنات من هذا المكان في حي مشرفة في جدة

حسب التقارير الصادرة عن إدارة الرقابة الصحية في أمانة جدة، تم تنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة استهدفت مراقبة سلامة الغذاء في المنشآت السكنية والمهنية وخلال الحملة تم ضبط أكثر من 1,200 كيلوجرام من المواد الغذائية التي كانت تُعد داخل ظروف غير صحية، وتحديدًا في مبنى سكني يفتقر إلى المعايير الصحية الأساسية اللازمة.

وأكدت الأمانة أن هذه المواد تمثل خطراً كبيراً على الصحة العامة، وقد تم إتلافها فورًا لضمان سلامة المستهلكين.

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