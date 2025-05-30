الرياض - كتبت رنا صلاح - أثارت القرارات الأخيرة المتعلقة بسوق العمل السعودي تساؤلات واسعة بين الوافدين والمواطنين على حد سواء، خاصة بعد صدور أوامر ملكية عاجلة تقضي بإلغاء سعودة عدد من المهن وتأتي هذه القرارات في إطار توازن دقيق تسعى إليه الحكومة السعودية بين توفير فرص العمل للمواطنين وتحقيق احتياجات السوق من الكفاءات والمهارات المتنوعة، ونستعرض في هذا التقرير أبرز المهن التي سُمح للوافدين بالعودة إليها، والمهن المستثناة من السعودة، بالإضافة إلى العقوبات المتعلقة بالمخالفات ذتجصض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرار ملكي بإلغاء سعودة 13 مهنة وفتح الباب للعمالة الأجنبية للعمل في هذه المهن في السعودية

في خطوة مفاجئة، صدرت أوامر ملكية تقضي بإلغاء قرار السعودة عن عدد من المهن، بما يفتح الباب أمام الوافدين للعودة إلى العمل فيها من جديد،

وتشمل هذه المهن:

مدير المبيعات.

كاتب الحسابات.

السكرتير التنفيذي.

مندوب المبيعات.

مدير الحسابات.

مندوب المشتريات.

بائع المحلات التجارية.

المحاسب.

أمين المستودع.

الممرض.

مهندس الإنتاج.

اختصاصي الجودة.

أخصائي الدعم الفني.

المهن غير المسعودة رسميًا في مكتب العمل

رغم توجه الدولة نحو توطين الوظائف، لا تزال بعض المهن غير مشمولة بقرارات السعودة،

وهي متاحة للوافدين دون قيود ومن أبرز هذه المهن:

حارس ومزارع منزلي.

مدرس خاص.

سفرجي وقهوجي منزلي.

خياط منزلي.

عامل مساند.

سائقة خاصة.

مباشر ومدير منزلي.

عقوبات العمل في المهن المسعودة دون تصريح

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العمل في المهن المسعودة دون تصريح نظامي يعرض الوافدين وأصحاب العمل لعقوبات صارمة،

ومن أبرزها: