الرياض - كتبت رنا صلاح - خطوات الاستفادة من خدمة الإبلاغ عن فقدان جواز السفر تقدم الآن إلى جميع المواطنين فى المملكة العربية السعودية ليتم الاستفادة من تلك الخدمة عبر الإبلاغ عن فقدان جواز السفر عن طريق منصة أبشر الإلكترونية، توفر تلك الخدمة طريقة سريعة ليتم الإبلاغ عن الحادثة، وهذا يساعد المواطنين على امكانية تسريع إصدار جواز سفر جديد بكل سهولة،وسوف نتعرف على كيفية الاستفادة من تلك الخدمة، والخطوات المطلوبة لتقديم البلاغ بشكل صحيح، تابعوا المقال التالى.

بلغ وطلع جديد .. خطوات الاستفادة من خدمة الإبلاغ عن فقدان جواز السفر عبر منصة أبشر

يتم تقديم البلاغ عند فقدان جواز السفر عن طريق منصة ابشر حيث يقوم المواطن باتباع تلك الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الالكترونيه . .

. ثم يقوم المواطن بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

ان لم يكن قد أنشأ حساب مسبق، يجب عليه القيام بتسجيل حساب جديد.

ثم اختيار خدمة الإبلاغ عن فقدان جواز السفر

وبعد الدخول إلى الحساب الشخصي، يقوم المستخدم بالانتقال إلى قسم خدمات الجوازات.

ثم يتم اختيار الخدمة الخاصة بالإبلاغ عن فقدان جواز السفر.

يتم إدخال البيانات الشخصية وتفاصيل الجواز المفقود

سوف بطلب من المستخدم إدخال كافة التفاصيل الشخصية منعا رقم الهوية الوطنية وتفاصيل الجواز المفقود.

يجب التأكد من صحة تلك المعلومات ليتم ضمان تقديم البلاغ بشكل صحيح.

ثم يتم تقديم البلاغ والمتابعة بشكل إلكتروني.

سوف تقوم الجهات المعنية بتلقي الإبلاغ ويتم إرسال إشعار للمستخدم.

يتم متابعة حالة البلاغ عن طريق منصة أبشر أو القيام بزيارة إدارة الجوازات.

شروط خدمة الإبلاغ عن فقدان جواز السفر فى السعودية

يمكن إتمام الإبلاغ بشكل صحيح حيث يجب أن تتوفر بعض الشروط الأساسية وهى فيما يلي: