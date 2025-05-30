الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر الشهادة الصحية من الوثائق المهمة التي يحتاجها العاملون في المجالات الصحية والغذائية في السعودية لذلك توفر منصة بلدي خدمة تجديد الشهادة الصحية بشكل الكتروني لتسهيل الاجراءات على المواطنين والمقيمين وتوفير الوقت والجهد.

ابدأ بالتجديد بسهولة عبر.. خطوات تجديد الشهادة الصحية من خلال منصة بلدي بالسعودية 1446

تجديد الشهادة الصحية يضمن استمرارية العمل بشكل قانوني ويعزز السلامة الصحية في اماكن العمل كما انه يحافظ على صحة العاملين والمستهلكين ويمنع انتشار الامراض ويساعد في تنظيم بيئة العمل الصحية.

خطوات تجديد الشهادة الصحية من خلال منصة بلدي

للبدء في تجديد الشهادة الصحية اتبع الخطوات التالية:

الدخول الى منصة بلدي من خلال الموقع الرسمي.

تسجيل الدخول باستخدام حساب ابشر او انشاء حساب جديد اذا لم يكن لديك حساب.

اختيار خدمة تجديد الشهادة الصحية من قائمة الخدمات المتاحة.

تعبئة البيانات المطلوبة بشكل دقيق مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

رفع المستندات المطلوبة ان وجدت مثل صورة الشهادة السابقة.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل ارسال الطلب.

تقديم الطلب وانتظار الموافقة من الجهات المختصة.

استلام الشهادة الصحية الجديدة عبر البريد الالكتروني او تحميلها من المنصة.

نصائح للحصول على تجديد سريع وناجح

لتسريع عملية التجديد يجب تجهيز كافة المستندات المطلوبة قبل البدء

الحرص على صحة البيانات المدخلة لتجنب الرفض:

متابعة حالة الطلب باستمرار عبر المنصة.

الالتزام بالاجراءات والتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة والمنصة.

التواصل مع الدعم الفني في حالة وجود اي مشكلة تقنية او استفسار.

مميزات تجديد الشهادة الصحية عبر منصة بلدي

وهي كالتالي:

امكانية تجديد الشهادة من اي مكان وفي اي وقت دون الحاجة للانتقال للمراكز.

سرعة انجاز الطلبات مقارنة بالطرق التقليدية.

توفير واجهة استخدام سهلة ومبسطة تناسب جميع الفئات.

تحديث البيانات بشكل فوري والحصول على الشهادة الجديدة بشكل الكتروني

تقليل الاخطاء الورقية وتحسين دقة البيانات.

من خلال خطوات بسيطة وسهلة توفر منصة بلدي فرصة تجديد الشهادة الصحية بطريقة الكترونية ميسرة تساعد العاملين على الاستمرار في اعمالهم ضمن الاطار القانوني وبصورة امنة وهذا يعكس اهتمام المملكة بتطوير الخدمات الرقمية وتحسين بيئة العمل الصحية لجميع المواطنين والمقيمين.