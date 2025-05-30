عاجل .. كارثة جوية : منخفض جوي قوي يهدد المملكة بعواصف شديدة ويستمر حتى هذا الموعد

الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي تمر بها المملكة العربية السعودية، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحذيرًا عاجلًا بشأن حالة جوية غير مستقرة من المتوقع أن تؤثر على مناطق عدة خلال اليومين القادمين . وتترافق هذه الحالة مع أمطار غزيرة، عواصف ترابية، وانخفاض كبير في درجات الحرارة، مما يثير قلق المواطنين والمقيمين ببحدل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل الحالة الجوية المرتقبة في السعودية

وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، فإن المملكة ستتأثر بمنخفض جوي عميق، ومن أبرز ما ستشهده الأجواء:

عواصف ترابية قوية: تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/ساعة، وتقل الرؤية الأفقية إلى 3-5 كم فقط.

أمطار غزيرة: متوقعة في عدة مناطق، مع احتمالية عالية لتشكل السيول في المناطق المنخفضة.

انخفاض في درجات الحرارة: خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية من المملكة.

المناطق المتوقع تأثرها بالمنخفض الجوي

أشارت الأرصاد إلى أن التأثيرات الأقوى ستكون في المناطق التالية:

منطقة نجران: تشمل محافظات حبونا، ثار، وبدر الجنوب.

منطقة مكة المكرمة: وخاصة مناطق الخرمة، المويه، وتربة.

محافظات المدينة المنورة: المهد والحناكية.

الحدود الشمالية وتبوك: مع نشاط للرياح وأجواء مغبرة.

الباحة والجوف: أمطار متفاوتة الشدة متوقعة في هذه المناطق.

إرشادات الدفاع المدني للتعامل مع الحالة الجوية

أصدرت مديرية الدفاع المدني مجموعة من التعليمات المهمة التي يجب اتباعها لضمان السلامة:

تجنب التنقل غير الضروري أثناء تقلبات الطقس.

إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام لتفادي دخول الغبار.

الابتعاد عن مجاري السيول والأودية بشكل كامل.

التأكد من جاهزية المركبات من حيث الإطارات والوقود.

تخزين كميات كافية من الماء والغذاء تحسبًا لأي طارئ.

تغيرات متوقعة في درجات الحرارة

سيساهم هذا المنخفض في تغيرات ملحوظة في درجات الحرارة بمناطق متعددة، حيث:



مكة المكرمة: تسجل درجة حرارة صغرى تبلغ 21 درجة مئوية مع رياح نشطة.

المناطق الشمالية: ستشهد انخفاضًا يتراوح بين 5 و8 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية.

الجنوب السعودي: أجواء باردة ممزوجة بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

إجراءات حكومية استباقية للتعامل مع الأحوال الجوية

أعلنت الجهات المعنية في السعودية عن مجموعة من الخطوات الاستباقية لمواجهة التأثيرات المحتملة، من أبرزها: