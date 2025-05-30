انت الان تتابع خبر مفاجأة غير متوقعة .. المملكة تعلن عن تسهيلات غير مسبوقة لتجنيس زوجة المواطن والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الجمعة 30 مايو 2025 10:06 صباحاً - في خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط أوضاع الزواج المختلط في المملكة أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تعديلات جديدة تتعلق بتصاريح الزواج من أجنبيات وتجنيس الزوجات الأجنبيات بلجغن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شروط الزواج من أجنبية

أوضحت الوزارة أنه اعتبارًا من عام 2025 تم اعتماد شروط جديدة لتنظيم عملية إصدار تصاريح الزواج للمواطنين السعوديين من غير السعوديات، وتشمل الشروط المحدثة ما يلي:

أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عامًا ولا يزيد عن 70 عامًا، ما لم يكن لديه ظرف استثنائي يتم تقديره من اللجنة المختصة.

يجب أن تكون الأجنبية المراد الزواج بها ذات سجل جنائي نظيف، وخالية من الأمراض المعدية، وأن تكون مقيمة إقامة نظامية داخل المملكة في حال كانت من الداخل.

ألا تكون الزوجة من الفئات التي يحظر الزواج بها لاعتبارات أمنية أو سياسية أو تتعلق بالدول المحظورة.

تقديم إثبات بعدم القدرة على الزواج من سعودية لأسباب اجتماعية أو صحية، ويراعى في ذلك رأي الجهات ذات العلاقة.

يشترط تقديم طلب عبر منصة أبشر مرفقًا بالمستندات المطلوبة، وموافقة الجهات المعنية مثل وزارة الخارجية ووزارة الداخلية، قبل إصدار التصريح النهائي.

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شروط تجنيس الزوجة الأجنبية

فيما يتعلق بتجنيس الزوجة الأجنبية بعد الزواج من مواطن سعودي، أعلنت الوزارة عن تحديث شامل للائحة التنفيذية المنظمة لذلك، موضحة أن منح الجنسية يخضع لتقييم دقيق يشمل عدة معايير تراكمية، أبرزها:

استمرار العلاقة الزوجية لمدة لا تقل عن 10 سنوات منذ تاريخ توثيق الزواج، مع وجود أبناء سعوديين من هذا الزواج.

إثبات الإقامة النظامية في المملكة لفترة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة.

إجادة اللغة العربية تحدثًا وكتابة.

الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة السعودية، وعدم وجود سجل جنائي أو مخالفات أمنية.

التمتع بحسن السيرة والسلوك، والانخراط الفعال في المجتمع السعودي من خلال أنشطة اجتماعية أو تطوعية.

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إجراءات إلكترونية وضمانات قانونية

خصصت الوزارة منصة إلكترونية متكاملة لتقديم الطلبات ومتابعتها عبر أبشر، تتيح التقديم بسهولة وشفافية، كما توفر للمواطنين والزوجات معلومات محدثة حول المتطلبات القانونية والوثائق اللازمة، مع إمكانية التظلم في حال رفض الطلب.

ويعكس ذلك توجهًا رقميًا ضمن خطة التحول الرقمي التي تتبناها المملكة، مما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين على حد سواء.