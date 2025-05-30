انت الان تتابع خبر الشياكة والأداء والتميز .. مواصفات سامسونج جالكسي S25 ألترا وسعره وموعد إطلاقه في الأسواق والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الجمعة 30 مايو 2025 12:54 صباحاً - ترفع شركة سامسونج سقف الابتكار مجددًا مع استعدادها لإطلاق Galaxy S25 Ultra، الإصدار المرتقب ضمن سلسلة Galaxy S الرائدة . يأتي الهاتف ليجسد مزيجًا مثاليًا بين قوة الأداء والتقنيات المتقدمة، بعد الدمج الناجح لقلم S-Pen ضمن هذه السلسلة منذ Galaxy S21 Ultra الهبك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات Galaxy S25 Ultra: مواصفات فائقة وتجربة استخدام متميزة

يعكس Galaxy S25 Ultra التزام سامسونج بتقديم أقوى أداء مدعوم بأحدث الابتكارات التقنية. وفيما يلي أبرز المواصفات التي تجعل من الهاتف أحد أقوى الأجهزة الذكية لعام 2025:

الشاشة: قياس 6.8 إنش، بدقة QHD+ (3200×1440)، معدل تحديث 120Hz، محمية بزجاج Gorilla Armor 2 .

قياس 6.8 إنش، بدقة QHD+ (3200×1440)، معدل تحديث 120Hz، محمية بزجاج . المعالج: Snapdragon 8 Gen 4 بتقنية تصنيع 3 نانومتر، لأداء سريع واستهلاك طاقة منخفض.

Snapdragon 8 Gen 4 بتقنية تصنيع 3 نانومتر، لأداء سريع واستهلاك طاقة منخفض. الذاكرة والتخزين: 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تخزين حتى 1 تيرابايت بتقنية UFS 4.0 .

16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تخزين حتى 1 تيرابايت بتقنية . الكاميرات: نظام رباعي يشمل: كاميرا رئيسية 200 ميجابيكسل. كاميرا ألترا وايد بدقة 50 ميجابيكسل. عدسة تليفوتو 50 ميجابيكسل بتقريب بصري 5x. كاميرا أمامية 12 ميجابيكسل.

نظام رباعي يشمل: البطارية: سعة 5,000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط.

سعة 5,000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط. نظام التشغيل: Android 15 مع واجهة One UI 7 المدعومة بتقنيات Galaxy AI 2.0.

موعد إصدار Galaxy S25 Ultra والسعر المتوقع

حتى الآن، لم تصدر سامسونج بيانًا رسميًا حول تاريخ إطلاق Galaxy S25 Ultra، لكن من المتوقع أن يتم الإعلان عنه مطلع عام 2025، بين شهري يناير وفبراير. أما من حيث السعر، فيُرجح أن يبدأ من حوالي 1,300 دولار أمريكي، أي ما يعادل تقريبًا 4,800 ريال سعودي أو 62,000 جنيه مصري.

لماذا Galaxy S25 Ultra هو الهاتف المثالي لعام 2025؟

يُعد Samsung Galaxy S25 Ultra الخيار المثالي للمستخدمين الباحثين عن الأداء المتفوق، التصميم الأنيق، والكاميرات الاحترافية. يجمع الهاتف بين عناصر الابتكار والمتانة، ويقدم تجربة غنية تناسب محبي التصوير، الألعاب، والإنتاجية اليومية بفضل قلم S-Pen المدمج.

باختصار، يمثل الهاتف مستقبل الهواتف الذكية الرائدة، ويعزز مكانة سامسونج في صدارة السوق العالمي.