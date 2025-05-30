نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس "الغذاء والدواء" يتفقد الجاهزية الميدانية لموسم الحج في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - زار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي مقر مكتب الهيئة في مكة المكرمة، والتقى منسوبو الهيئة العاملين على تنفيذ الخطط المُعَدّة لحج هذا العام، للتأكّد من جاهزية الخدمات المقدمة للحجاج خلال موسم حج 1446هـ.

وأكد معاليه على جميع مفتشي ومراقبي الهيئة خلال الزيارة أهمية مضاعفة الجهود للمساهمة في تعزيز سلامة غذاء ودواء الحجاج، مشيدًا بالأدوار التي يتولّونها في جميع المواقع والمنشآت الخاضعة لرقابة الهيئة، مشددًا على أن هذه الجهود تمثل شرفًا عظيمًا أنعم الله به علينا لخدمة حجاج بيت الله في كل عام.

واطّلع معاليه في الجولة على جهود الهيئة في تطبيق أعلى المعايير الرقابية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لمتابعة المصانع والمستودعات، وضمان جودة المنتجات المقدمة خلال موسم الحج.

وشملت الجولة زيارة مركز عمليات الحج التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء في مكة المكرمة للاطلاع على آليات العمل القائم بما في ذلك التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية، ومتابعة مؤشرات الأداء ودعم الفرق الميدانية أثناء جولات التفتيش التي تعتمد على تقنيات متقدمة، منها "الكاميرا الجسدية" المستخدمة في توثيق أعمال المفتشين ميدانيًا.

وتفقّد معاليه مقر الهيئة في حمى المشاعر بمجمع الدوائر الحكومية، مطلعًا على خطط المسح الميداني التي تشمل المصانع والمستودعات الغذائية، باعتبار المقر نقطة انطلاق رئيسة للفرق الرقابية الميدانية.

واستعرض منسوبو الهيئة آليات سحب العينات الغذائية، وإحالتها إلى المختبرات بهدف التحقق من سلامة المنتجات، إضافةً إلى الأنظمة الإلكترونية المتقدمة المستخدمة في هذا الجانب.

وفي إطار جولاته، زار معاليه مستشفى الطوارئ في منى، حيث التقى الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة "وقاية" الدكتور عبدالله بن رشود القويزاني، مؤكدًا أهمية التكامل بين الهيئتين لتعزيز سلامة وصحة الحجاج.

وزار معاليه المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية، للاطلاع على الجهود الاستباقية التي تقدمها الجهات الحكومية في المركز، مؤكدًا أهمية الأدوار التي يقوم بها المركز في دعم الصحة العامة وضرورة تعزيز التكامل الرقابي والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

وخلال الزيارات استعرض منسوبو الهيئة أدوات التحليل الذكية والتقنيات الرقابية الرقمية المستخدمة في أعمال الرصد والتفتيش ضمن منظومة رقابة تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، للإسهام في رفع كفاءة الأداء وتحقيق مستهدفات الصحة والسلامة خلال موسم الحج