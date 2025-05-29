نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة منطقة الرياض تطلق خدمة "ثُلث الأضحية" على التطبيق لتسهيل التبرع وتمكين الجمعيات الخيرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلقت أمانة منطقة الرياض خدمة "ثُلث الأضحية" على التطبيق الرسمي، ضمن مبادرة مجتمعية تهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي خلال موسم عيد الأضحى، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك تمكينًا للجمعيات الخيرية من استقبال الثلث المخصص للمحتاجين من الأضاحي وتجهيزه وتوزيعه على الأسر المستحقة.

وتتيح الخدمة للمستخدمين تسجيل بياناتهم عبر منصة "ثُلث" للتبرع بثلث الأضحية بكل يُسر، إذ تتولى الجمعيات الخيرية المعتمدة استلام اللحوم من المسالخ المشاركة، والعمل على تقطيعها وتغليفها وتخزينها ثم إيصالها للأسر المحتاجة عبر آلية منظمة تحافظ على كرامة المستفيدين وتراعي معايير الجودة والسلامة الغذائية.

ويمثل إطلاق الخدمة الرقمية هذا العام امتدادًا لمسيرة المبادرة التي انطلقت لأول مرة في عام 2022 بثلاثة مسالخ رئيسية داخل مدينة الرياض، وشهدت في عام (2023) توسعًا كبيرًا شمل 41 مسلخًا، بمشاركة 63 جمعية خيرية، وأكثر من 461 متطوعًا أسهموا في عمليات التنظيم والتوزيع.

وبلغ عدد المتبرعين في نسخة العام الماضي 2024 أكثر من 71 ألف متبرع، فيما تجاوز عدد المستفيدين 105 آلاف مستفيد، ووُزع أكثر من 111 ألف كيلوغرام من لحوم الأضاحي، ما يعكس أثر المبادرة في تعزيز القيم المجتمعية وتحقيق العدالة في توزيع لحوم الأضاحي خلال موسم العيد.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لإستراتيجية أمانة منطقة الرياض الهادفة إلى تعزيز الشراكات النوعية مع الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، وتوسيع أثر المبادرات المجتمعية المستدامة، بما يسهم في تمكين العمل الخيري المنظم، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع متكافل رقميًا وعمليًا