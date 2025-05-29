نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درجات الحرارة في السعودية خلال موسم الحج 1446.. توقعات الأرصاد وتحذيرات للحجاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المركز الوطني للأرصاد أن حالة الطقس المتوقعة على المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1446هـ، ستكون حارّة إلى شديدة الحرارة، مع درجات حرارة عظمى تتراوح ما بين 40 إلى 47 درجة مئوية، وصغرى ما بين 27 إلى 32 درجة مئوية، ونسبة رطوبة متوقعة ما بين 15% إلى 60%.

حالة الطقس أثناء حج 2025



وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن بن سالم غلام، إلى أن الرياح ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين (25 إلى 35 كلم/ساعة)، مع نشاط مثير للأتربة والغبار، قد يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق المكشوفة والطرق السريعة.

ولفت النظر إلى احتمالية تكوّن سحب رعدية على مرتفعات الطائف، ويمتد تأثيرها إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة من الـ8 إلى الـ13 من شهر ذي الحجة، يصاحبها رياح هابطة نشطة ومثيرة للأتربة والغبار.

درجات الحرارة بين 40 إلى 47 درجة مئوي

أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، عن حالة الطقس المتوقعة على المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1446هـ، مبينًا أن الأجواء ستكون – بمشيئة الله – حارّة إلى شديدة الحرارة، مع درجات حرارة عظمى تتراوح ما بين 40 إلى 47 درجة مئوية، وصغرى ما بين 27 إلى 32 درجة مئوية، ونسبة رطوبة متوقعة ما بين 15% إلى 60%.

جاء ذلك خلال جولة الرئيس التنفيذي اليوم، للوقوف على جاهزية أعمال المركز في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث أكد استعداد المركز لموسم حج هذا العام عبر منظومة تشغيلية متكاملة من التقنيات الحديثة والكوادر الوطنية المؤهلة، دعمًا للجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، وتحقيقًا لأعلى مستويات الدقة في مراقبة وتحليل الظواهر الجوية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في تسخير الإمكانات كافة لتيسير أداء المناسك.

وتشمل خطة المركز الوطني للأرصاد في حج هذا العام، مراقبة الأجواء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، والمنافذ والمطارات والطرق المؤدية إليها، باستخدام رادارات الطقس، وصور الأقمار الصناعية، والنموذج العددي السعودي، بإشراف كوادر وطنية مدربة على أعلى المستويات.

وفي إطار التوسع في التغطية الجغرافية، عزز المركز شبكة الرصد في مكة والمشاعر بـ16 محطة أوتوماتيكية، ومحطتين مأهولتين في منى وعرفة، تُصدر ما مجموعه 1920 نشرة جوية ساعية، إلى جانب مركز رصد متنقل وغرفة عمليات متكاملة تعمل على مدار الساعة.

وفي المدينة المنورة، يشغّل المركز 6 محطات أوتوماتيكية، ومرصدًا مأهولًا في مطار المدينة، إضافة إلى رادار خاص يغطي المنطقة، تدعمه ثلاثة رادارات أخرى في جدة والطائف وينبع.

كما أطلق المركز الوطني للأرصاد، مركز الإنتاج الإعلامي والتوعوي في مشعر منى، لتقديم النشرات الجوية والرسائل التوعوية بعدة لغات عبر 14 خدمة إعلامية ورقمية موجهة للحجاج والجهات ذات العلاقة، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ووسائل التصوير المتقدمة.

كما تشارك ضمن خطة المركز في حج هذا العام المراكز الإقليمي، وهي المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية، ومركز التغير المناخي، وبرنامج استمطار السحب، للإسهام في دعم موسم الحج من خلال تقديم الدراسات المناخية وتحليل الظواهر الجوية، وبحث فرص تحسين الطقس بما يعزز سلامة وراحة ضيوف الرحمن.