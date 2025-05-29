"كدانة" تنفذ مشروع تخفيف أثر الإجهاد الحراري في منطقة جبل الرحمة

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أحمد جودة - القاهرة -

نفذت شركة كدانة للتنمية والتطوير -الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- مشروع تخفيف أثر الإجهاد الحراري في منطقة جبل الرحمة على مساحة (١٩٦) ألف م٢ بمكونات تصميمية تراعي الراحة وسلامة الحركة، وذلك في إطار إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتعزيز البيئة الخدمية خلال موسم حج ١٤٤٦هـ.

ويتضمن المشروع خدمات ومرافق متنوعة في المشاعر المقدسة من بينها المظلات بمساحة (٧٨٥ م٢)، وتبلغ أعداد أعمدة الرذاذ (١٢٩)، بهدف توفير بيئة مريحة للحجاج أثناء تنقلهم وأدائهم المناسك وتخفيض درجة الحرارة وتلطيف المناخ في المنطقة المحيطة بجبل الرحمة.

وأكدت كدانة أن ذلك يأتي من خلال التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة والراحة لضيوف الرحمن وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في توفير كل ما من شأنه راحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

يذكر أن مشروع تخفيف الإجهاد الحراري الذي تنفذه كدانة في المشاعر المقدسة يهدف إلى تقليل تأثير ارتفاع درجات الحرارة على صحة وراحة الحجاج، من خلال تظليل مسارات المشاة، وزيادة المساحات الخضراء، وتوفير محطات استراحة ومراكز طوارئ، إضافة إلى استخدام تقنيات الطلاء في عدد من المواقع بهدف تحسين بيئة المشاعر المقدسة مما يسهم في تعزيز الراحة والسلامة خلال أداء المناسك