نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرس الحدود بمنطقة عسير يحبط تهريب (250) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (250) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلّمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

‏‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة