نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة جدة تخصص 6 مواقع لبيع الأنعام عبر السيارات المتنقلة خلال موسم حج 1446 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اعتمدت أمانة محافظة جدة، 6 مواقع بلدية مؤقتة لبيع الأنعام بواسطة السيارات المتنقلة خلال موسم حج هذا العام 1446هـ، ضمن جهودها في تنظيم عمليات البيع، وضمان سلامة الأغذية، والحد من الممارسات العشوائية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل وصول السكان لمواقع بيع الأنعام النظامية، وضمان انسيابية الحركة المرورية، وخدمة أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين، مع تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة العامة.

وجاء توزيع المواقع التي يسمح بالبيع فيها على النحو التالي: بلدية أم السلم الفرعية بجوار مسلخ الأمانة النموذجي، وطريق مكة المكرمة كيلو 26 أمام محطة الحذيفات، وحي الحرازات شمال محطة صحاري، وبلدية بريمان الفرعية حي السامر شارع حسين السهواجي، وبلدية الجنوب الفرعية حي (الأجاويد) نهاية امتداد شارع السنابل، وبلدية طيبة الفرعية شارع الفروسية مقابل بلدية طيبة.

وأكدت الأمانة أهمية الالتزام بالشراء من المواقع المعتمدة، وعدم التعامل مع الباعة الجائلين في غير النقاط المخصصة، حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين، مشددة على أن من يخالف الأنظمة ستُطبق بحقه لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية بالتعاون مع الجهات الأمنية