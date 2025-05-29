نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سدايا" تسخّر حلول البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن خلال حج عام 1446 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - استكملت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" جميع استعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1446هـ، وواصلت تقديم الدعم التقني للجهات الحكومية المعنية بالحج لأداء مهامها، من خلال إطلاق وتفعيل العديد من المنصات والمنتجات الرقمية لتقديم أفضل الخدمات القائمة على أحدث التقنيات لحجاج بيت الله، وعبر منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية، إلى جانب دعمها لمبادرة طريق مكة التي تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في ثمانِ دول.

ويعمل الفريق التقني لـ "سدايا" خلال موسم حج هذا العام في "12" مطارًا بثمان دول ضمن مبادرة طريق مكة على ضمان استمرارية الأعمال وانسيابية العمليات، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والتقني المتواصل لعمل المحطات على مدار الساعة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء والتكامل، وجهّزت محطات عمل تسجيل السمات الحيوية للحجاج في المطارات مزودة بأحدث التقنيات لتقديم خدمات متكاملة لحجاج المبادرة، علاوة على تجهيز البنية التحتية التقنية للمحطات وفق أفضل المواصفات لضمان جاهزية جميع المنافذ ولضمان سرعة إنهاء مختلف الإجراءات لضيوف الرحمن.

وأسهمت "سدايا" ضمن جهودها لهذا العام في تطوير المنصة الرقمية الموحدة لتصاريح الحج "منصة تصريح" التي أطلقتها وزارة الداخلية لإصدار التراخيص والتصاريح التي تخول لحامليها من حجاج الداخل والخارج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال التكامل التقني مع وزارة الحج والعمرة عبر منصة نسك، وتخول المنصة للعاملين والمتطوعين في أعمال الحج كافة، والمركبات التي تنقلهم، الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع إمكانية استعراض التصاريح عبر التطبيق الوطني الشامل "توكلنا".

وأُطلقت في هذا السياق خدمة استعراض تصاريح الحج لهذا العام عبر التطبيق الوطني الشامل "توكلنا"، وذلك بالربط مع المنصة الرقمية الموحدة لتصاريح الحج "منصة تصريح"، وتعمل الخدمة على تسهيل استعراض جميع أنواع تصاريح الحج من الجهات الحكومية كافة، التي تشمل بطاقة تصريح الحاج، والتصاريح التي تخول حامليها من حجاج الداخل والخارج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالتكامل التقني مع وزارة الحج والعمرة عبر منصة "نسك"، مثل: تصريح العاملين في موسم الحج، وتصريح المتطوعين في أعمال الحج كافة، والمركبات التي تنقلهم، ويمكن الاستفادة من تلك الخدمات عن طريق تحميل تطبيق "توكلنا" من المتاجر الإلكترونية الرسمية "App Store، Google Play، AppGallery، Galaxy Store"، إلى جانب حزمة من الخدمات التي تمكن ضيوف الرحمن من تأدية نسكهم بكل يسرٍ وسهولة.

وتمتدّ باقة الخدمات التي يقدمها التطبيق الوطني الشامل "توكلنا" لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن والذي يمثل أحد المُمكنات الرقمية البارزة التي تسهم بفعالية في تسهيل رحلة ضيوف الرحمن، من خلال ما يقدمه من خدمات متكاملة تلبي مختلف احتياجاتهم اليومية أثناء أداء مناسك الحج، ويُعد التطبيق أداة تقنية موثوقة، تعزز من راحة الحجاج وسلامتهم، بفضل ما يتميز به من تكامل في الخدمات وسرعة في الاستجابة، وبما يجعله رفيقًا رقميًا أساسيًا يسهم في الارتقاء بتنقلات ضيوف الرحمن وفق أعلى المعايير التقنية والتنظيمية، ملبيًا "توكلنا" العديد من المتطلبات اليومية واللحظية التي يحتاجه الحاج، ومن أبرزها خدمات أسعفني ونداء الاستغاثة والتي تمكن الحاج من تقديم طلب للحالات الطارئة بخطوات سهلة وميسرة، بالإضافة إلى خدمات الطقس التي تمكن الحاج من معرفة توقعات الطقس اليومي، وخلال الأيام الخمس القادمة في المشاعر المقدسة، إلى جانب خدمة تحديد تجاه القبلة ومواقيت الصلاة والمصحف الشريف، إلى جانب العديد من الخدمات التي تُعين الحاج خلال حجه من أداء المناسك بكل يسر وأمان.

ويعدّ مركز عمليات مكة الذكية "SMART MOC" بمدينة مكة المكرمة أحد أهم الركائز التشغيلية التقنية المتقدمة التي تعزز من قدرات منظومة الحج من الجهات الحكومية العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، ويهدف هذا المركز الواقع في مقر "سدايا" بمدينة مكة المكرمة إلى إدارة ومراقبة الأنظمة والمنصات المتقدمة التي تشرف عليها "سدايا"، وذلك لرفع مستوى الخدمات الرقمية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، ويسهم هذا المركز في تعزيز إدارة الحشود والقدرات الأمنية في المشاعر المقدسة من خلال منظومة متكاملة تشمل منصة "بصير" بالتعاون مع وزارة الداخلية، التي تُعالج البيانات بشكل لحظي باستخدام تقنيات وخوارزميات متقدمة لرصد أعداد الحشود وتوزيعها بدقة وكفاءة داخل بيئة الحرمين الشريفين.

وفي إطار التكامل التقني بين وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، تأتي منصتا "سواهر" و"سواهر قيادة" لتوفرا تحليلات ذكية لبث كاميرات المراقبة الأمنية في المشاعر والمنافذ المؤدية إليها، مما يُمكّن من المتابعة اللحظية للحالة الميدانية وتحليل البيانات الضخمة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز الكفاءة الأمنية.

من جهة أخرى تعزز المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" من حضورها خلال موسم الحج لهذا العام 1446هـ من خلال الخدمات والمشاريع التي تسهم في تعظيم الأثر الإنساني والمجتمعي خلال موسم الحج، وبما يخدم وييسر على ضيوف الرحمن ويلبي مختلف احتياجاتهم عبر البذل والعطاء في العديد من الفرص التي تقدمها، حيث تتيح ضمن مشاريعها فرص كفالة الحجاج للذين لم يسبق لهم أداء الفريضة، إلى جانب تمكينها لفرص المشاركة في مشاريع إطعام الحجيج وسقيا الماء.

وتسهم المنصة في دعم برنامج الأضاحي الذي تقدمه بالشراكة مع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي"، الذي يمكّن المضحين والحجاج من توكيل المنصة بأداء نسك الأضحية عنهم وإيصالها إلى مستحقيها خلال أوقاتها الشرعية بكل موثوقية وأمان، إلى جانب أجهزة التبرع الذاتي في عدد من المساجد والمواقع الإستراتيجية داخل المشاعر المقدسة