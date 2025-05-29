انت الان تتابع خبر العد التنازلي بدأ رسميا .. موعد هلال ذو الحجة 1446 وأول أيام عيد الأضحى 2025 يكشف بالأرقام الفلكية الصادمة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الخميس 29 مايو 2025 03:58 مساءً - مع اقتراب نهاية شهر ذي القعدة من كل عام تتجه أنظار المسلمين في شتى بقاع الأرض إلى السماء، مترقبين لحظة ثبوت هلال شهر ذو الحجة، الشهر الذي ترتبط به أعظم مناسك الإسلام، من صيام الأيام العشر الأُوَل، ووقفة عرفات، وحتى عيد الأضحى المبارك وهذه الأيام ليست مجرد تواريخ في رزنامة المسلمين، بل هي محطات روحانية لها أثرها العميق في العقيدة والسلوك، ولذلك يصبح التوقيت فيها بالغ الأهمية ثنشظك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

متى يولد هلال ذو الحجة 1446 هجريًا؟

بحسب ما أعلنت عنه الجهات الفلكية المختصة، فإن ولادة هلال شهر ذو الحجة لعام 1446 هجريًا ستحدث فلكيًا بعد الاقتران مباشرة، وذلك يوم الثلاثاء 29 من شهر ذي القعدة 1446هـ، الموافق 27 مايو 2025، في تمام الساعة 5:03 فجرًا بتوقيت القاهرة. وفي هذا اليوم، تكون إمكانية رؤية الهلال بعد غروب الشمس ممكنة في كثير من الدول الإسلامية، حيث يبقى الهلال في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة بعد غروب الشمس، بينما يستمر ظهوره في القاهرة لمدة 47 دقيقة. أما في باقي المدن المصرية، فتتراوح المدة بين 40 و49 دقيقة، حسب موقع كل مدينة وعلى مستوى الدول الإسلامية والعربية، يظهر الهلال لفترات تتراوح بين 9 دقائق وحتى 59 دقيقة، وهو ما يعني أن الرؤية الشرعية ستكون ممكنة في أغلب البلدان، مما يعزز من احتمال إعلان بدء الشهر الجديد في نفس اليوم.

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أول أيام ذو الحجة وعيد الأضحى 2025 فلكيًا

استنادًا إلى هذه الحسابات، من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 28 مايو 2025 هو أول أيام شهر ذو الحجة 1446 هجريًا، ليترتب على ذلك ما يلي:

وقفة عرفات: الخميس 5 يونيو 2025

عيد الأضحى المبارك: الجمعة 6 يونيو 2025

ومع أن هذه التواريخ دقيقة فلكيًا إلا أن الاعتماد الرسمي يكون على الرؤية الشرعية للهلال، ما يعني أن بعض الدول قد تختلف في إعلان بداية الشهر بيوم واحد بحسب نتائج التحري البصري.

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أهمية هذه الأيام في الإسلام

الأيام العشر الأُوَل من شهر ذو الحجة تُعد من أعظم أيام السنة عند المسلمين، وقد ورد في صحيح البخاري عن النبي ﷺ قوله: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام"، قاصدًا بها الأيام العشر الأولى من ذي الحجة.

أما يوم عرفة فهو اليوم الذي يُعد ذروة الشعائر، حيث يقف الحجاج على جبل عرفات، وهو اليوم الذي يُكفِّر صيامه سنتين من الذنوب لغير الحاج.

كيف يحسب التقويم الهجري؟

التقويم الهجري، والذي تعتمد عليه الدول الإسلامية في تحديد مواسم الحج والعمرة وشهر رمضان، هو تقويم قمري بحت وتعتمد بدايات الأشهر فيه على رؤية الهلال الجديد بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من كل شهر هجري. مدة الشهر الهجري تختلف ما بين 29 و30 يومًا، وذلك حسب موقع القمر بالنسبة للأرض والشمس. ويتكون التقويم الهجري من 12 شهرًا، هي: