انت الان تتابع خبر السماء تلوح بالإنذار .. 10 أيام فقط تفصلنا عن بداية صيف الغليان في المملكة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الخميس 29 مايو 2025 08:55 صباحاً - في غضون عشرة أيام فقط يرحب العالم ببداية فصل الصيف لعام 2025 وفق الحسابات الفلكية والأرصاد الجوية وهذا الفصل الذي يمثل نقطة تحول كبيرة في حالة الطقس، ويؤثر بشكل مباشر على حياتنا اليومية، من العمل إلى النشاطات الترفيهية، مرورًا بالاقتصاد والاستهلاك نقمنض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

موعد بداية الصيف الأرصادي

يبدأ الصيف فلكياً عادةً مع الانقلاب الصيفي، الذي يصادف في 21 أو 22 يونيو ولكن من الناحية الأرصادية، يُحدد بداية الصيف عند أول أيام شهر يونيو الميلادي، وهو التقسيم الأكثر استخدامًا في الأرصاد الجوية، حيث يتم تقسيم السنة إلى أربعة فصول، كل فصل يمتد على ثلاثة أشهر متتالية.

صيف 2025 سيبدأ رسميًا في الأول من يونيو، وسيستمر حتى نهاية أغسطس وهذا التقسيم يجعل التنبؤات المناخية أكثر دقة ويساعد في التخطيط لقطاعات متعددة تعتمد على الطقس.

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ماذا يعني قدوم الصيف 2025 عمليًا؟

بمجرد انطلاق فصل الصيف، تبدأ موجات الحر في التأثير بقوة على المناطق المختلفة، مع ارتفاع درجات الحرارة لا يؤثر فقط على الإنسان، بل يمتد تأثيره ليشمل البيئة، الزراعة، والصناعة.

ارتفاع درجات الحرارة: تتوقع التوقعات أن يشهد الصيف 2025 موجات حرارة قد تكون أكثر حدة في بعض المناطق بسبب التغيرات المناخية العالمية.

زيادة الطلب على الطاقة: مع ارتفاع الحرارة ويزداد استخدام التكييفات والمبردات، ما يرفع استهلاك الكهرباء بشكل كبير.

تأثير على الزراعة: الجفاف وارتفاع درجات الحرارة قد يؤثران على الإنتاج الزراعي، لذا ينبغي اتخاذ تدابير وقائية.

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كيف يستعد الناس والمؤسسات لفصل الصيف؟

الاستعداد لفصل الصيف ليس مجرد خيار، بل ضرورة للحفاظ على الصحة العامة وجودة الحياة ولهذا على الأفراد اتباع بعض النصائح:

الاهتمام بالترطيب: شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم لتجنب الجفاف.

تجنب التعرض المباشر للشمس في أوقات الذروة: بين الساعة 11 صباحًا و4 مساءً، حيث تكون أشعة الشمس أكثر قوة.

ارتداء الملابس المناسبة: خفيفة وذات ألوان فاتحة لامتصاص أقل للحرارة.

الحرص على التهوية الجيدة في المنازل والمكاتب.

ماذا عن البيئة والصحة؟

الصيف يحمل معه تحديات بيئية وصحية واضحة وارتفاع درجات الحرارة يزيد من خطر الإصابة بضربات الشمس، وضغط الحرارة على الأشخاص كبار السن والمرضى.

تلوث الهواء: تزداد نسب تلوث الهواء بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى تكثف المواد الملوثة.

انتشار الأمراض: الصيف قد يسهل انتشار بعض الأمراض مثل التسمم الغذائي بسبب سوء حفظ الطعام في الحرارة.

فرص الصيف 2025

رغم التحديات فإن الصيف يحمل معه فرصًا متعددة في مجالات الترفيه والسياحة والعمل المؤقت وكثير من الفعاليات الصيفية تعتمد على الطقس الدافئ، مثل الرحلات الشاطئية، والرياضات المائية، والمهرجانات الموسمية التي تزيد من الحركة الاقتصادية.

القطاع السياحي يستعد لاستقبال الزوار بإجراءات تحسينية وتجهيزات مريحة، ما يشجع السياحة الداخلية والخارجية، ويساعد على تنشيط الأسواق المحلية.