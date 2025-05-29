أقوى موبايل حالياً فئة أقتصادية من أوبو سعر و مواصفات Oppo A58 4G مميزات و عيوب أوبو أيه 58 سعره في الكويت والإمارات والسعودية

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الرياض - أحمد صلاح في الخميس 29 مايو 2025 05:53 صباحاً - يُعتبر هاتف Oppo A58 4G من أحدث الإصدارات الاقتصادية التي أطلقتها شركة أوبو، حيث يأتي الهاتف بمجموعة من المواصفات المتميزة التي تلائم المستخدمين الباحثين عن الأداء الجيد والسعر المناسب . يتميز الجهاز بشاشة واسعة ومعالج من شركة ميدياتك، إلى جانب كاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بكسل، وبطارية كبيرة تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، مع دعم للصوت الاستيريو زجزمد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أبرز مواصفات هاتف Oppo A58 4G

أبعاد الهاتف: 165.7 × 76 × 8 ملم

الوزن: 192 جرام

الخامات الخارجية: مصنوع بالكامل من البلاستيك

تصميم الشاشة: ثقب في منتصف الشاشة

نوع الشاشة: IPS LCD

حجم الشاشة: 6.72 بوصة

دقة الشاشة: 2400 × 1080 بكسل

كثافة البيكسلات: 392 بكسل لكل بوصة

درجة السطوع: تصل حتى 680 شمعة

الذاكرة والتخزين

النسخة الأولى: 128 جيجا بايت تخزين + 6 جيجا رام

النسخة الثانية: 128 جيجا بايت تخزين + 8 جيجا رام

إمكانية إضافة كارت ميموري خارجي

المعالج ونظام التشغيل

نوع المعالج: MediaTek Helio G85 بتقنية 12 نانومتر

المعالج الرسومي: Mali-G52 MC2

نظام التشغيل: أندرويد 13

واجهة المستخدم: ColorOS 13.1

دعم الشبكات والاتصال

يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim

متوافق مع شبكات 2G، 3G، و4G

الكاميرا الخلفية والأمامية

الكاميرا الرئيسية: 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8

الكاميرا الثانية: 2 ميجا بكسل للعزل بفتحة عدسة F/2.4

فلاش خلفي: LED أحادي

كاميرا السيلفي: 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0

تصوير الفيديو

تصوير بدقة FHD: 1080 بكسل

تصوير بدقة HD: 720 بكسل

البطارية والشحن

سعة البطارية: 5000 مللي أمبير

دعم الشحن السريع: قدرة 33 واط

سعر هاتف Oppo A58 4G في الدول العربية

في مصر (128 جيجا + 6 جيجا رام): حوالي 8400 جنيه

في مصر (128 جيجا + 8 جيجا رام): حوالي 9000 جنيه

في السعودية (128 جيجا + 8 جيجا رام): حوالي 700 ريال سعودي

في الإمارات (128 جيجا + 8 جيجا رام): حوالي 600 درهم إماراتي

في الكويت (128 جيجا + 8 جيجا رام): حوالي 85.1 دينار كويتي

الأسئلة الشائعة حول هاتف Oppo A58 4G

ما هي عيوب هاتف Oppo A58 4G؟

أداء المعالج متوسط مقارنة بالمنافسين، كما أن الكاميرا لا تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K.

متى تم إصدار Oppo A58؟

تم إطلاق الهاتف في الأسواق خلال شهر يوليو من عام 2023.

هل هاتف Oppo A57 مقاوم للماء؟

نعم، هاتف Oppo A57 يتمتع بميزة مقاومة الماء والغبار.