أقوى موبايل حالياً فئة أقتصادية من أوبو سعر و مواصفات Oppo A58 4G مميزات و عيوب أوبو أيه 58 سعره في الكويت والإمارات والسعودية

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الرياض - أحمد صلاح في الخميس 29 مايو 2025 05:53 صباحاً - يُعتبر هاتف Oppo A58 4G من أحدث الإصدارات الاقتصادية التي أطلقتها شركة أوبو، حيث يأتي الهاتف بمجموعة من المواصفات المتميزة التي تلائم المستخدمين الباحثين عن الأداء الجيد والسعر المناسب . يتميز الجهاز بشاشة واسعة ومعالج من شركة ميدياتك، إلى جانب كاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بكسل، وبطارية كبيرة تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، مع دعم للصوت الاستيريو زجزمد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
أبرز مواصفات هاتف Oppo A58 4G
- أبعاد الهاتف: 165.7 × 76 × 8 ملم
- الوزن: 192 جرام
- الخامات الخارجية: مصنوع بالكامل من البلاستيك
- تصميم الشاشة: ثقب في منتصف الشاشة
- نوع الشاشة: IPS LCD
- حجم الشاشة: 6.72 بوصة
- دقة الشاشة: 2400 × 1080 بكسل
- كثافة البيكسلات: 392 بكسل لكل بوصة
- درجة السطوع: تصل حتى 680 شمعة
الذاكرة والتخزين
- النسخة الأولى: 128 جيجا بايت تخزين + 6 جيجا رام
- النسخة الثانية: 128 جيجا بايت تخزين + 8 جيجا رام
- إمكانية إضافة كارت ميموري خارجي
المعالج ونظام التشغيل
- نوع المعالج: MediaTek Helio G85 بتقنية 12 نانومتر
- المعالج الرسومي: Mali-G52 MC2
- نظام التشغيل: أندرويد 13
- واجهة المستخدم: ColorOS 13.1
دعم الشبكات والاتصال
- يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim
- متوافق مع شبكات 2G، 3G، و4G
الكاميرا الخلفية والأمامية
- الكاميرا الرئيسية: 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8
- الكاميرا الثانية: 2 ميجا بكسل للعزل بفتحة عدسة F/2.4
- فلاش خلفي: LED أحادي
- كاميرا السيلفي: 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0
تصوير الفيديو
- تصوير بدقة FHD: 1080 بكسل
- تصوير بدقة HD: 720 بكسل
البطارية والشحن
- سعة البطارية: 5000 مللي أمبير
- دعم الشحن السريع: قدرة 33 واط
سعر هاتف Oppo A58 4G في الدول العربية
- في مصر (128 جيجا + 6 جيجا رام): حوالي 8400 جنيه
- في مصر (128 جيجا + 8 جيجا رام): حوالي 9000 جنيه
- في السعودية (128 جيجا + 8 جيجا رام): حوالي 700 ريال سعودي
- في الإمارات (128 جيجا + 8 جيجا رام): حوالي 600 درهم إماراتي
- في الكويت (128 جيجا + 8 جيجا رام): حوالي 85.1 دينار كويتي
الأسئلة الشائعة حول هاتف Oppo A58 4G
ما هي عيوب هاتف Oppo A58 4G؟
أداء المعالج متوسط مقارنة بالمنافسين، كما أن الكاميرا لا تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K.
متى تم إصدار Oppo A58؟
تم إطلاق الهاتف في الأسواق خلال شهر يوليو من عام 2023.
هل هاتف Oppo A57 مقاوم للماء؟
نعم، هاتف Oppo A57 يتمتع بميزة مقاومة الماء والغبار.