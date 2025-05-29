انت الان تتابع خبر انخفاض تاريخي لأسعار الذهب في السعودية أسعد قلوب الجميع .. تعرف على سعر الجرام وأسباب الهبوط المفاجئ اليوم والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الخميس 29 مايو 2025 02:58 صباحاً - شهدت أسعار الذهب في السعودية صباح اليوم الخميس 29 مايو 2025 انخفاضًا ملحوظًا، بالتزامن مع تقلبات الأسواق المالية المحلية والعالمية . يأتي هذا الانخفاض بينما يراقب المستثمرون تحركات المعدن الأصفر لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تميهع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تقرير الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وأثره على سعر الذهب

أصدر المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقريرًا حديثًا يستعرض فيه تطورات أسعار الذهب عالميًا، ما يشكل مرجعًا مهمًا للمتداولين والمستثمرين حول العالم. يساهم هذا التقرير في تحليل الاتجاهات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على السوق السعودي.

أسعار الذهب اليوم في السعودية – الخميس 29 مايو 2025

فيما يلي أحدث أسعار جرام الذهب في الأسواق السعودية بمختلف العيارات، إلى جانب السعر المقابل بالدولار الأمريكي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 366.30 ريال سعودي – 97.68 دولار أمريكي

366.30 ريال سعودي – 97.68 دولار أمريكي سعر جرام الذهب عيار 22: 335.77 ريال سعودي – 89.54 دولار أمريكي

335.77 ريال سعودي – 89.54 دولار أمريكي سعر جرام الذهب عيار 21: 320.51 ريال سعودي – 85.47 دولار أمريكي

320.51 ريال سعودي – 85.47 دولار أمريكي سعر جرام الذهب عيار 18: 274.72 ريال سعودي – 73.26 دولار أمريكي

274.72 ريال سعودي – 73.26 دولار أمريكي سعر جرام الذهب عيار 14: 213.67 ريال سعودي – 56.98 دولار أمريكي

أسعار أونصة الذهب في السوق السعودي

سعر أونصة الذهب للبيع: 11,393.03 ريال سعودي – 3,038.14 دولار أمريكي

11,393.03 ريال سعودي – 3,038.14 دولار أمريكي سعر أونصة الذهب للشراء: 11,396.78 ريال سعودي – 3,039.14 دولار أمريكي

أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم

تُعد سبائك الذهب خيارًا استثماريًا آمنًا وطويل الأجل، وفيما يلي قائمة بأسعار السبائك المتداولة في المملكة:

سبيكة 1 جرام: 402.92 ريال سعودي – 107.45 دولار أمريكي

402.92 ريال سعودي – 107.45 دولار أمريكي سبيكة 2.5 جرام: 961.52 ريال سعودي – 256.41 دولار أمريكي

961.52 ريال سعودي – 256.41 دولار أمريكي سبيكة 5 جرام: 1,904.73 ريال سعودي – 507.93 دولار أمريكي

أهمية متابعة أسعار الذهب في السوق السعودي

تُعد أسعار الذهب في السعودية مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا، خاصة في ظل التحولات المالية العالمية. تؤثر تغيرات السعر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين في البيع والشراء، كما تعكس هذه الأسعار حالة الاقتصاد العالمي والاتجاه نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب في أوقات الأزمات.