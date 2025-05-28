نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرس الحدود يواصل جهوده في استقبال الحجاج القادمين من الأردن عبر منفذ حالة عمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل المديرية العامة لحرس الحدود جهودها في استقبال ضيوف الرحمن القادمين من المملكة الأردنية الهاشمية لأداء فريضة الحج لعام 1446هـ، عبر منفذ حالة عمار، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والميدانية.

وتأتي هذه الجهود ضمن مهام حرس الحدود في المنافذ البرية والبحرية، بما يحقق انسيابية الدخول وتقديم التسهيلات اللازمة منذ لحظة الوصول، من خلال الإرشاد والتوجيه، وتوفير بيئة آمنة لراحة وسلامة ضيوف الرحمن