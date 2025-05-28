انت الان تتابع خبر عقد عمل في شركة إماراتية لمدة 3 سنين براتب شهري مرتفع والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الأربعاء 28 مايو 2025 08:58 مساءً - أعلنت شركة طيران الاتحاد الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن فتح باب التقديم لوظائف طاقم الضيافة الجوية بعقود عمل تمتد لثلاث سنوات وتعد هذه الفرصة مثالية للراغبين في العمل ضمن بيئة دولية، مع مزايا مالية ومعيشية جذابة غجويف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل الوظيفة

المسمى الوظيفي: طاقم ضيافة جوية.

موقع العمل: أبوظبي، مع رحلات إلى أكثر من 120 وجهة عالمية.

مدة العقد: 3 سنوات.

الراتب: شهري مرتفع ومعفى من الضرائب.

المزايا: إقامة مفروشة بالكامل في أبوظبي. تأمين صحي شامل. مواصلات من وإلى العمل. إجازة سنوية لمدة 30 يومًا مع تذكرة سفر. حوافز شهرية. خصومات على تذاكر السفر للموظفين وعائلاتهم.



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شروط التقديم

العمر: 21 عامًا على الأقل.

الطول: 160 سم كحد أدنى.

المؤهل الدراسي: شهادة الثانوية العامة.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

القدرة على العمل لساعات غير منتظمة.

مظهر لائق وعدم وجود وشم ظاهر أثناء ارتداء الزي الرسمي.

التمتع بمهارات تواصل ممتازة وروح إيجابية.

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كيفية التقديم

زيارة الموقع الرسمي لطيران الاتحاد. ملء استمارة التقديم الإلكترونية. إرفاق السيرة الذاتية. إرسال الطلب وانتظار التواصل من فريق التوظية.

الدول المؤهلة للتقديم

التقديم متاح لجميع الجنسيات دون استثناء.

آخر موعد للتقديم

التقديم مفتوح حتى اكتمال العدد المطلوب ينصح بالتقديم في أقرب وقت ممكن لضمان فرصة المقابلة.