"الشؤون الإسلامية" تقيم حفل توديع لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من الهند

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أحمد جودة - القاهرة - أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة بجمهورية الهند، حفل توديع لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج لعام 1446هـ، والبالغ عددهم (30) شخصية من المسؤولين في الجامعات الإسلامية، والمراكز الإسلامية البارزة في الهند، بحضور القائم بأعمال السفارة أحمد الأحمري، والملحق الديني المكلف الشيخ بدر العنزي، وعدد من مسؤولي السفارة.

وأكد الأحمري أن رعاية الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار شرف تفخر به المملكة قيادةً وشعبًا، منوهًا بتنظيم برنامج الاستضافة في الهند.

من جانبه نوه العنزي بالعناية الكريمة من القيادة الرشيدة والحرص الدائم على خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم.

من جهتهم عبر الضيوف عن شكرهم وامتنانهم للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا، على الجهود الجبارة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، سائلين الله أن يديم على المملكة أمنها ورخاءها.

وفي ختام الحفل سلمت وزارة الشؤون الإسلامية للضيوف تذاكر السفر وحقيبة الحاج التي تحتوي على مستلزمات الحج