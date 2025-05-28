انت الان تتابع خبر التعليم تعلن القرار النهائي حول الدراسة في رمضان 1446 وسبب الاجازة الطويلة في الشهر الكريم هذا العام والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الأربعاء 28 مايو 2025 07:56 مساءً - انتشرت شائعات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول احتمالية إلغاء الدراسة في شهر رمضان 2025 في المملكة العربية السعودية وهذه الأنباء غير المؤكدة أثارت جدلًا واسعًا بين الطلاب وأولياء الأمور، الذين تراوحت مشاعرهم بين القلق والترقب وللتوضيح وحسم هذه الشائعات، أصدرت وزارة التعليم السعودية بيانًا رسميًا أكدت فيه أن الدراسة ستستمر كما هو مقرر لها دون تغيير فدافح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الشائعات وحقيقتها

أكدت وزارة التعليم أنه لا توجد نية لإلغاء الدراسة خلال شهر رمضان 1446 وأوضح البيان أن العملية التعليمية ستسير بشكل طبيعي وفقًا للجدول الزمني المعتمد مسبقًا، مشددًا على أن جميع الأنباء المتداولة حول إلغاء الدراسة هي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

هذا البيان القاطع جاء ليطمئن الطلاب وأولياء الأمور ويضع حدًا لأي تكهنات أو أخبار غير موثوقة قد تؤثر على استقرار العملية التعليمية في المملكة.

ما الذي أدى إلى انتشار شائعات إلغاء الدراسة؟

انتشار هذه الشائعات يعود إلى عدة عوامل قد تكون ساهمت في تضخيم الموضوع: