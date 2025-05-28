نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكحلان".. نبتة صحراوية تجسّد تنوّع الطبيعة في العُلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وسط تضاريس العُلا المتنوعة، تبرز نبتة "الكحلان" أحد المكونات الطبيعية المتجذّرة في بيئة الصحراء، بجمالها الفريد وفوائدها المتعددة، مما يجعلها رمزًا من رموز التنوّع النباتي الذي تحتضنه المنطقة.

ويتميّز الكحلان بزهوره الوردية ذات الشكل الجُرسي، وأوراقه المغطاة بطبقة دقيقة تمنحه مظهرًا لافتًا، وتضفي تباينًا بصريًا جذابًا على المشهد الطبيعي في العُلا، لا سيما عند تفتح الأزهار في موسم النمو.

وتنمو النبتة في أنواع مختلفة من التربة، وتتحمّل الظروف البيئية القاسية من جفاف وتقلّب درجات الحرارة، وتكيفها الطبيعي مع البيئة الصحراوية.

وتُعرف جذور الكحلان بإنتاج صبغة حمراء تُستخدم تقليديًا في الطهي، ومستحضرات التجميل، كما يُستخلص من أجزائه زيت طبيعي يدخل في صناعة منتجات العناية بالبشرة.

ويمثل الكحلان أحد عناصر الغطاء النباتي المحلي الذي تسعى الهيئة الملكية لمحافظة العُلا إلى توثيقه وحمايته ضمن جهود الحفاظ على التنوع الحيوي والنباتي، في إطار برامج الاستدامة البيئية، والتناغم مع طبيعة المكان، الذي بات وجهة عالمية للسياحة البيئية والثقافية